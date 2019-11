« Notre détresse est réelle » ... les agriculteurs bloquent les grandes villes ...

Trop fort après avoir forcé les Agriculteurs a utiliser les pesticides et a se mécaniser, les données scientifiques que c’est mauvais sortent et les dindons sont une fois de plus les Agriculteurs....

Maintenant c’est au tous des services publiques de se faire plumer comme les chemins de fer anglais.

Pareil pour l’électricité de plus en plus chère depuis la privatisation de la partie rentable (production) et le maintien au niveau National du non rentable (distribution).

L’UE est un cancer pour notre Nation.

Invasif et qui nécrose tout ce qui est utile et vitale.