Témoignage de Aurélie Inès

"Notre ehpad a été racheté par un groupe .. qui a décidé de supprimer plusieurs postes .. dont celui de l’animatrice … psychologue et deux AS… plus d’IDE le week-end… les équipes de nuit tournaient à deux agents elles ne sont plus qu’une ! On nous avait pourtant promis que ça n’arriverait pas hein … ils ne veulent pas que nous appelions nos résidents « résidents » mais « clients » .. prestations promises non tenues et pourtant le tarif mensuel ne diminue pas hein … c’est triste et cela nous fait nous interroger sur une éventuelle reconversion tellement cela nous dégoûte d’un métier qu’on a pourtant choisi par envie."