On dort pas assez :

Et alors j’adore la propagande médiacratique assénée...

’ les écrans ’...

Les écrans sont d’après eux la principale cause de la baisse d’heures de sommeil...





L’éloignement du lieu de travail, non, pas du tout...

Prennent vraiment les gens pour ce qu’ils veulent bien êtres...





Le nombre de contrat en CDD ne stresse pas du tout les salariés, non non non...





Et dire qu’ils sont payés pour tenter de nous enfumer...





Saletés...