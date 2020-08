"On n'oubliera pas", c'est d'abord un projet artistique, une mosaïque de portraits de soignants - au sens large, de ceux qui "prennent soin" - qui expriment leur colère. Cette colère a pour objet les politiques de santé menées ces dernières années, qui se sont attelées à soigner les chiffres plutôt que les malades, ces politiques qui détruisent inexorablement notre bien commun : l'hôpital public.

Le collectif "On n'oubliera pas", ce sont cinq soignants qui se rencontrent autour d'une idée, qui naît d'un geste de colère du Dr Sabrina Ali Benali, adressé au Président de la République, au plus fort de la première vague de la pandémie de covid19. Cette pandémie va mettre en lumière au grand public ce que le soignant crie depuis longtemps à l'oreille sourde du politique : l'hôpital public manque de tout, de lits, de matériel, mais surtout de femmes et d'hommes pour vous soigner, pour nous soigner.