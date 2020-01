Paranovirus

Oui, hier dans la lucarne à abrutir les masses, il y avait un toubib qui nous expliquait que les gens appellent le 15 parce qu’ils ont croisé un asiatique, et qu’ils toussent...

Bon, depuis on ne l’a pas revu, lui...

On en a vu d’autres, par contre, qui reformulent différemment...

« SI » vous avez été en contact avec des gens en provenance d’ Asie et que vous êtes fiévreux et toussez, faites le 15... n’allez pas contaminer les autres patients dans la salle d’attente de votre toubib attitré, il y a une structure dédiée pour la mise en quarantaine de 14 jours avec ’ prise en charge ’ au domicile...

T’imagines laggle de ta voisine qui te voit partir en brancard pressurisé, porté par des combinaisons pressurisées pleines de gens à l’air grave...





P A N Î Î Î Î Î Q U E !!!





Hé, 50 morts quant même, là-bas.

Bon ok, sur 45 millions cernés par les militaires, je ne suis pas sûr que ce soit moins que les morts de la grippe saisonnière, toutes proportions conservées...

Nan, mais 2 hostos à pousse ultra-rapide de 2500 places au total, c’est pas pour rire...



Surtout que le gouvernement Chinois est pas trop large question dépenses publiques, quand il n’y est pas VRAIMENT contraint...



Nan, ça pue sévère pour eux, sur place.





Bon après, il faut reconnaître que les chiennes de désinfo en continu, dans leur guéguerre à l’audimat font bien de la grosse bouse même pas fertile, en toute occasion.

Mais c’est ça le libéralisme, mon gars.

Laisser faire et que le mâle alpha prenne le leadership, même si c’est une brutasse qui va violer, piller et tuer sa propre harde...





Je te reformule ça vite fait ?

La mise en concurrence de pas moins de 4 chaînes d’infos en continu, toutes soumises à la doctrine libérales ( si si, même ftvi, et ils ne s’en cachent même plus... ), quand pas en plus soumises à l’autocensure de la ’ rédac’ ’ ( comprendre le proprio de la chaîne ) font qu’ils sont dans l’impossibilité de faire autre chose qu’une course au fantasmagorique, au sensationnel, à celui qui fera ressentir le plus d’émotions aux idiots qui s’abrutissent devant leurs ’ programmes ’ avant de leur asséner les pubs qui financent la chaîne.

Pour ftvi, la ’ pub ’ est cachée, mais si peu...

Publireportage, que ça s’appelle.

Promotion d’un politicard, de ’ culture ’ ( des clampins qu’on ne verra qu’une fois et qui auront eut leur reportage ’ publirédactionnel ’ )

Et surtout, surtout, TOUS les directs promouvant le gouvernement, et ça, c’est plus gros que le nez de bozo, tellement c’est évident.





Nan, moi j’dis qu’y faudrait augmenter le nombre de chaînes d’infos en continu, y’en a pas assez...

Une fois atteint 40 de QI, la population ne ressentira plus aucune peur d’aucune sorte.

Quoique...