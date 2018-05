Pollution de l’air : Bruxelles poursuit la France en justice

Monoxyde de carbone, dioxyde d’azote, ozone, benzène… Ces agents polluants ont un effet néfaste sur les systèmes respiratoire, cardiaque et cérébral. Et l’exposition des futures mamans ne semble pas sans danger pour le fœtus : certaines études évoquent des troubles pulmonaires et cardiovasculaires, d’autres une diminution du poids du bébé et de son périmètre crânien à la naissance