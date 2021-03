EXTRAIT d'un communiqué coécrit par les Dr Laurent Delhommeau et Loriane Bellahsen psychiatres, à propos de la réforme du financement de la psychiatrie, qui devra être mise en œuvre début 2022.

Sous couvert d’intégrer au maximum les patients dans les dispositifs de droit commun, il (l'article 34) introduit de nouvelles injustices graves, entre autres :

● qu’une personne autiste ou schizophrène naisse ici ou là, la dotation qui lui sera allouée sera différente. La situation actuelle est déjà celle de fortes inégalités territoriales ; mais cette réforme s’effectuant à enveloppe fermée, elle ne fera que déplacer les inégalités.

● Les lieux de soins qui accueillent actuellement des adolescents et jeunes adultes seront fragilisés dès que les patients auront atteint 18 ans, via une perte massive de financement.

● Seuls pourront tirer leur épingle du jeu ceux dont l’amélioration psychique sera rapide. Les patients les plus en difficulté, les plus résistants aux traitements, qui ont besoin de soins fréquents, réguliers et longs, qui excèdent les possibilités d’accueil des dispositifs de droit commun (école, travail ordinaire) ne sont pas pris en considération par cette réforme : pour un grand nombre d’entre eux, ils ne trouveront plus ni praticiens ni lieux de soin.

● Il s’agit d’une remise en question radicale de tout projet de soin collectif, niant le besoin d’inscription institutionnelle d’un certain nombre de nos patients, qui est pourtant l’un des points essentiels des prises en charge des personnes présentant des pathologies complexes.