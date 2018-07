Rafle du Vél d’Hiv :

Les 16 et 17 juillet 1942, plus de 13 000 juifs dont 4 000 enfants sont arrêtés par la police française. Les familles sont enfermées dans des conditions sordides pendant plusieurs jours au Vélodrome d’Hiver à Paris. Les survivants sont déportés vers les camps de concentration et d’extermination. Moins de 100 personnes reviendront.