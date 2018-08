Des chercheurs ont de nouveau alerté lundi sur les conséquences « incontrôlables » et « dangereuses » du réchauffement climatique sur la planète. Si les calottes polaires continuent de fondre, les forêts d’être décimées et les émissions de gaz à effet de serre de battre chaque année des records, la Terre va franchir un point de rupture avec « une température de 4 à 5 degrés plus élevée qu’à la période préindustrielle et un niveau de la mer 10 à 60 mètres plus haut qu’aujourd’hui ».