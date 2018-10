Salon du chocolat : une petite pensée pour les enfants esclaves du Cacao.

Au moment de la récolte, plus d’un million d’enfants travaillent dans les plantations de cacao de Côte d’Ivoire. Ils sont exposés aux pesticides, aux piqûres d’insectes et aux morsures des serpents, se blessent en utilisant des machettes et souffrent de maux de dos.

Les enfants ont été expédiés par milliers du Mali, du Burkina Faso, du Togo ou des régions du centre et du nord de la Côte d’Ivoire pour aller travailler dans les plantations sous prétexte qu’ils y trouveraient une vie meilleure. Le travail des enfants dans les plantations de cacao ouvre ainsi la porte à la traite d’enfants à l’échelon national et international.