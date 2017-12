Santé : Près d’un quart des salariés français en état d’hyper-stress

Selon l’Observatoire du Stress au Travail du cabinet Stimulus, 24 % des salariés sont en état d’hyper-stress. Les femmes (28 %) sont plus affectées que les hommes (20 %). Cadres ou pas, quel que soit le niveau de responsabilités, tout le monde est concerné. Le secteur le plus stressant est celui de la santé humaine et des actions sociales, 42 % des salariés y ressentent des tensions extrêmes.