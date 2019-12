Scandale des cadavres à la fac de médecine de Paris :

— Comment sont ’ désignés ’ les responsables au sein des établissements d’enseignement supérieurs ?

— De quels droits de regard disposent les autorités sur les gestions des établissements d’enseignement supérieur ?

Encore moins depuis la « loi d’autonomie des établissements d’enseignement supérieurs »





Ce genre de scandale ne peut que se multiplier, puisque les remboursements d’endettements vampiriseront toujours davantage les revenus des établissements d’enseignement supérieur.

Sur le même schéma que la ’ dette ’...



Libéralisme, tel est son crédo.

Je digresse ?

Tout au contraire, malheureusement.

Si ce charnier ( si si, c’est un charnier, des membres, des troncs, des têtes pèle-mêle sans aucun référencement, sans réfrigération, amoncelés au point que c’est l’odeur putride qui a alarmé des passants à plus de 30 m ) a pu exister, c’est à la fois par manque de contrôle ET pour cause de coûts.





Oh que si.





Vous avez su, pour la ’ fin ’ du numerus-clausus ?

Aucune fin, en réalité...

Mais un ’ transfert ’ .

Un transfert à ceux qui ne peuvent que pérenniser la rareté pour garantir les revenus, au détriment des patients.