Sodas :

Il faudrait au total plus de 35 litres d’eau pour produire un demi-litre de soda.

Des colorants E 150d et E 150c, classés comme potentiellement cancérigènes. Pepsi et Coca-Cola ont réduit leur dose aux États-Unis, mais pas en Europe.

Du sucre, en grande quantité. La plupart des boissons analysées contiennent plus de 100 grammes de sucre par litre. Pour le Cola ou certains jus de fruit, les doses vont jusqu'à 115 grammes, ce qui représente une vingtaine de morceaux de sucre (six par cannette), rappelle la revue. "Cola classic de Carrefour contient l'équivalent de 19 morceaux de sucre par litre, le Coca-Cola 18, et le Pepsi 17", selon 60 millions de Consommateurs.

De nombreuses études démontrent que la consommation de sucre accroît le risque d'obésité, de maladies cardio-vasculaires et de diabète.