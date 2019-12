Ils ont inventé cette taxounette ridicule en sachant parfaitement qu’elle est insignifiante.

Ils ont ’ choisit ’ de se baser sur le CA, et non sur les bénéfices, en prétextant ne pas pouvoir savoir quels sont les bénéfices, alors que leur but est tout autre.

La ’ taxation ’ du numérique est juste un foutage deggle, tentant de faire croire aux pécores que les gafas sont taxés...

Alors que presque pas...

17 millions pour 2 Milliards ( réels de CA ), je suis sûr que vous voulez tous les mêmes montants d’impôts... et il ne s’agit ’ que ’ de gogole...

Même si ce n’est pas aussi simple que ça, disons que ’ SI ’ les % d’impôts sur les bénéfices étaient très exactement les mêmes partout dans le monde, le gouvernement étasunien se foutrait complètement de la question.

Ensuite, il faut bien comprendre la billevesée du gouvernement trompe ( et non de lui, lui il est incapable de comparer les volumes, les taxes, etc... )

Ses ’ conseillers ’ lui ont expliqué qu’il DOIT mettre des coups de mentons, pour ’ satisfaire ’ sa base électorale, MAIS sans pour autant inciter les pays tiers à se passer des services des entreprises étasuniennes...

Non, ce n’est pas si compliqué que cela.

Quand il décide de taxer les importations de vins, et du reste, quel montant de taxes cela représente-t-il, par rapport aux minables petits 3% du CA réalisé en France ?

Ah oui, je sais, désolé, aucune chèvre médiacratique pseudo-économiste n’aborde le sujet de cette manière... ( demandez-donc au fumier françois-lenglet, il vous sortira une de ses fumeuses expertises de menteur avéré...

C’est normal.

Parce que si elles le faisaient, vous pourriez vous demander pourquoi ne pas uniformiser le % d’impôts sur les bénéfices dans tous les pays.

Vous pourriez aussi découvrir que les citoyens étasuniens ’ expatriés ’ payent à la fois des impôts dans le pays où il sont ET, si le montant à l’étranger est inférieur à celui des states, AUSSI aux states...

Vous imaginez un peu si les expats Français devaient payer des impôts sur leurs revenus quand ils font leurs bénéfices ailleurs ?

Genre les +150000 entreprises domiciliées en Grande-Bretagne...

Ou les ’ particuliers ’ domiciliés en Suisse, en Belgique, au Luxembourg ( coucou le monsieur ’ loto du patrimoine ’... ), au Liechtenstein, à Monaco...



La ’ fraude ’ et l’optimisation fiscale, en France, c’est, d’après les estimations les plus basses, 140 milliards de recettes en moins, chaque année...

Vous diviserez vous-même 2 160 par 140, pour comprendre en combien d’années la ’ dette ’ pourrait être effacée... ( pour peu que l’on veuille bien continuer à admettre la légitimité de cette ’ dette ’...

Ah, oui, revenir au sujet...

Les gafas font quel C.A. réel en France ?

Vous n’en savez rien ?

Disons que pour la plupart, elles font très peu en France...

La facturation se fait depuis le Luxembourg, le paiement se fait en Irlande, avant d’être converti en £ à la city, et pour ensuite rejoindre la Suisse, avant de disparaître à Hong-Kong, dans le Delaware et autres ’ paradis ’ du genre Panama...