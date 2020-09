Un printemps pénivauxois de Jean-François Chalot, Collectif

Une chronique municipale

La démocratie participative est à la mode… On pourrait s’en réjouir, tant la démocratie représentative a montré ses limites, quand les représentants des citoyens s’empressent de renier leurs promesses électorales sous les prétextes les plus divers. Malheureusement, la façon dont les pouvoirs en place depuis des décennies ont conçu et utilisé la participation des Français sur les sujets qui les concernent montre qu’il s’agit presque toujours de poudre aux yeux – la façon dont le président de la République puis des ministres ont décidé d’utiliser leurs « jokers » pour rejeter des recommandations de leur « Convention citoyenne pour le climat » en est un exemple éclairant !

Dans la microsociété que constitue leur commune, des citoyens de Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne, banlieue de Melun) se sont depuis longtemps attachés à impliquer leurs concitoyens dans la vie communale, avec plus ou moins de succès. À l’occasion de la dernière élection municipale, ils ont initié une liste dont la réussite (27,56 % des voix au 1° tour) a conduit l’équipe arrivée en tête – une gauche « raisonnable » – à accepter la fusion des deux listes opposées à la liste de droite.

Ayant obtenu cinq sièges (sur 26 de la liste unifiée, contre 7 de l’opposition), ils comptent bien faire entendre leur voix et surtout imposer une participation plus active des citoyens. Pour eux, cette élection, promesse de renouveau, constitue un véritable « printemps pénivauxois » !

On trouvera ici, rédigé à plusieurs mains, le récit de 30 ans de vie communale, des éclairages sur la campagne récente, des réflexions sur les politiques municipales et des pistes pour l’avenir à Vaux-le-Pénil.

