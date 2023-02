« Un smartphone dans la main, une bougie dans la tête »

Pour que le ’’Système’’ fonctionne bien, les bons peuples doivent disposer d’une zone de stockage cérébrale suffisante. Le Système se charge du reste.

Dans la pratique, le ’’deal’’ est toujours le même : le peuple ’’suit le mouvement’’ pourvu qu’on lui donne du pain (SMIC, etc...) et des jeux (du divertissement, des séries, etc...)