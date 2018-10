Une aide-soignante en Ehpad licenciée pour avoir témoigné dans « Envoyé spécial »

Elle s'appelle Hella Kherief. Elle est aide-soignante. Hella a eu le courage de témoigner dans l'enquête d'Envoyé Spécial diffusé sur France 2 le 20 septembre qui a permis de révéler au grand public les conditions dans lesquelles étaient traitées les personnes âgées dépendantes dans certains EPHAD privés.

Les groupes Français Korian et Orpea sont sans scrupule. Le moindre centime doit être économisé pour une rentabilité maximale auprès des actionnaires. Aux dépens de leurs pensionnaires.

Les scènes qui ont été diffusées sont effrayantes. Des vieilles dames au sol, seules et apeurées, des vieux monsieurs assis sur les fauteuils roulants avec un yaourt et un peu de purée dans une seule et même assiette en guise de repas. Des toilettes bâclées par manque de temps, des couches non changées et j'en passe.