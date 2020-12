2020, l’An foiré ?

Pour moi, pas tout. Au contraire, j’y ai vu comme un espoir...Voci ma réponse à Clocel :

@Clocel, oui, mais c’est aussi un point positif. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et nous allons de plus en plus nous intéresser à ce qui se passe dans le cosmos (le verseau, signe d’air, URANUS, le ciel). Dit autrement. Si l’homme change de l’intérieur (V.I.T.R.I.O.L : Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem ) ose affronter ses démons (craint pas les catholiques).

Non pour s’en débarrasser (Auschwitz) mais pour comprendre et changer notre vision sur cette époque. Savoir que l’humain n’est pas fondamentalement bon (Rousseau et l’égalitarisme). Que la fraternité ne tombe pas du ciel mais s’apprend nous retrouverons alors la véritable lumière. Non celle des néons, mais des éons. Quand l’humain sera au fond et vraiment écoeuré, il aura cette force de retrouver le chemin vers le haut. J’ai aussi regardé l’astrologie pour 2021 : entrée en verseau.

Moins plombant que le capricorne (sauf que Pluton y reste encore jusqu’en 2024).

Le propre du verseau est que le soleil s’y trouve en chute (n’attendez pas de « sauveur » extérieur (le soleil, c’est le père) ou de Deux ex Machina. Maintenant, il vous est demandé de trouver le père en vous même. Par exemple à travers les grands penseurs du passé qui n’ont pas écrit pour rien. Vous êtes confronté à ce défi,...Mais c’est aussi une chance. Parce que les sauveurs extérieurs, les grands hommes ne vous conduisent pas vers votre propre individuation. Vous dépendrez toujours d’eux...

Ne vous reposez pas sur les méthodes passées, elles ont toutes échoué (communisme, capitalisme,...même socialisme). Un monde nouveau se construit : celui où l’homme devra prendre son destin en main (le verseau est fraternel, amitieux, mais se méfie de tous système et est aussi très individualiste...Les patrons, les gens du haut ne sont pas plus solides que vous (c’est juste une illusion : du rembourrage). Sur le plan astro, nous allons affronter un carré : le renouveau d’URANUS (HOCHMAH qui est près de KETHER). Dans le signe du taureau (les agriculteur vont rechigner à passer à l’agriculture sans toxique). Et Saturne, le castrateur, le frein : c’est beau les utopies, mais il faut tenir compte du réel (les banques qui vont freiner,...). Au pire les guerres entre grandes puissances (communistes contre capitalistes,...). On ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs... Un véritable changement en 2021 : les bases ne seraient pas assez solides et Lucifer reprendre le dessus (comme en mai 68,...). Les véritables changement demandent toujours du temps.