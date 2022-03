Truismes matutinaux

Un matin, sans entendre l'appel de la nature, à l'heure du coq et du bruit des cloches, les murmures de la ville sont devenus si coutumiers qu'ils semblent normaux à tous ceux qui se sont coupés de leurs racines. Alors, quand la destinée, les vacances ou un déménagement intempestif les conduit sur la route du symbole national, ils mettent dans la balance leur confort et la tradition. Il y a forcément un avocat pour plaider leur cause tandis que les juges ne peuvent rester sourds à cette requête absurde.

Le chant du coq dérange tout autant que celui des grenouilles qui font tel tintamarre dans la marre que les voisins en ont mare. Là encore, les plaintes ne tombent pas à l'eau, la justice aime à se couvrir de ridicule pour donner raison à l'urbain si peu patelin, engoncé dans ses récriminations de l'artifice !

Les grenouilles aimeraient bien obtenir la collaboration du coq qui bénéficie de son image d'emblème pour servir de porte-drapeau de la légitime défense et illustration de la cause animale. Elles ne parviennent pas à leur fin, leur image est faussée par ce maudit bénitier qui les confine à une confession. Les grands mouvements d'opinion sont laïcs ou ne sont pas.

Les cochons confirment cette assertion. Eux qui auraient pu prendre la tête de la révolte animale doivent subir les oukases de deux grandes religions monothéistes. Un problème majeur pour ces malheureux porcins qui ne sont jamais bien dans leur assiette. Avec eux, toute initiative tourne désormais en eau de boudin et en guerre de religion.

Les vaches sont à ce titre bien plus consensuelles pour prendre la tête de la révolte. Hélas, une accusation sournoise pointe du doigt leur croupe, la mettant en cause dans le dérèglement climatique. La malheureuse trouve un peu foireux ce propos qui ne cesse de mettre de l'eau dans le gaz entre éleveurs et végétariens.

Seuls les chats se sentent en odeur de sainteté dans un univers médiatique où ils sont sans cesse sous le feu des objectifs. Ils posent et en bon greffiers, ils s'estiment en mesure de mener la bataille de la cause animale, d'autant plus que les élections pointent le bout de leur nez. Ils imaginent trouver un trou de souris pour soutenir un candidat animaliste.

Mille fois hélas, pour se présenter au nom de toutes les espèces de la création, il faut acquérir des signatures qui doivent obligatoirement être effectuées avec une plume. Le lobby aviaire s'est opposé fermement à ce collectage non pas parce que les oiseaux pensaient y laisser des plumes mais parce que les maudits chats étaient pour eux des fêlons au service des humains.

Ce fut un casus belli, une fin de non-recevoir. Coq, grenouilles, cochons, vaches, chats, oiseaux et tous les autres n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer. Une fois encore, des considérations strictement humaines allaient nourrir le débat et les propositions, pour peu que cette fois de propositions il y ait.

Le coq continue de s'égosiller sur son tas de fumier, vainement, sans la moindre chance d'éveiller les consciences. L'Ours des Carpates a tiré la couverture médiatique à lui après une petite bête qui a cessé de monter dans l'audimat, toutes les autres créatures sont mises au ban. Leur devenir comme celui du reste de la diversité est passé aux oubliettes.

Il est vrai que le porte-parole de l'environnement est un candidat si terne qu'il y a peu de chance qu’il remplisse les urnes de voix vertes. C'est la fin des haricots pour nos amis les bêtes, l'affaire est réglée, la nature n'aura pas son mot à dire.

À contre-vent.