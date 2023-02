Monter sur ses grands chevaux.

Qui n'a pas assisté à ces combats de coqs, opposant deux automobilistes masculins de préférence, irascibles et incapables de se contenir au point qu'il leur faille sortir de leur habitacle, pour remonter le niveau sonore de la rue et parfois en venir aux mains. Ce curieux phénomène, propre à celui qu'on qualifie à tort d'Homo-sapiens, porte un joli nom qui mérite une petite explication.

Vous l'ignorez peut-être, vous assistez à une algarade routière tandis que pour ne pas mélanger les torchons et les serviettes, nous laisserons l'esclandre aux chiens enragés qui siègent au parlement français. Joli terme que celui-ci qui remet en selle le vocabulaire national d'autant plus aisément qu'il vient conjointement de l'espagnol et de l'arabe, sans rien devoir au latin.

On peut du reste s’en étonner tant nos amis italiens si chauds du volant, sont des adeptes de la chose après avoir usé inutilement du klaxon, qui ne met jamais les poings sur la figure de l'autre. Passons donc du côté ibérique pour transformer la rue en corrida en agitant le chiffon rouge de l'exécration.

L'algarade nous arrive au galop avec une troupe de cavaliers, algarada, qui ignoraient alors que la plus belle conquête du mâle belliqueux allait être remplacée par une caisse métallique, servant de cocotte-minute pour les plus excités d'entre-eux. De la selle au siège baquet, le gain en confort n'a pas épargné les démangeaisons au niveau du séant.

Curieusement, le moindre prétexte permet au pilote qui voit rouge, non de lâcher la bride mais bien le volant pour aller en découdre avec un homologue qui partage la même conception des règles de courtoisie urbaine. Il convient pour éclairer le propos de souligner que ce phénomène est bien plus fréquent chez les urbains qui ne sont pas patelins.

Le ton monte dès que nos deux lascars sont sortis de leur caisse. La rue leur offre alors un théâtre à l'expression d'un courroux qui confine à l'ire. Je crains hélas, que tout ce vocabulaire de la colère leur échappe totalement tandis qu'ils en viennent aux mains, préférant la langue des signes à toute autre forme d'expression.

C'est alors que l'arabe vient au secours de l'observateur désolé. Issu indirectement du radical ḡārah, la susse évoquée algarade peut aisément tourner à la razzia ou au raid pour peu que le duel mette en présence deux personnages issus de communautés différentes. Le sens du groupe se met immédiatement en action et des comparses viennent mettre de l'huile de vidange sur le feu, prenant parti pour l'un ou pour l'autre.

Le spectacle prend alors des allures de tragédie tandis que derrière les deux véhicules abandonnés, se forme un attroupement de spectateurs involontaires et souvent excédés. Les deux belligérants ayant ainsi poussé le bouchon trop loin, il n'est pas impossible que se mêlent à la bataille rangée, des témoins oculaires qui entendent apporter leur contribution.

Voilà une scène de la vie de nos cités telle que le vocabulaire peut nous la décrire. Nous ne désespérons pas que le recours désormais massif aux mobilités douces, ne supprimera pas ce délicieux aspect du folklore routier. Le risque du reste est grand de semer la confusion en mettant aux prises un automobiliste et un cycliste.

Dans pareil cas, c'est au cycliste qu'il appartiendra de revendiquer le terme Algarade car pour aussi peu cavalière que soit sa relation au code de la route et aux usages de la circulation, c'est bien lui qui abandonne sa selle pour venir en découdre avec son adversaire. Le lexique nous réserve bien des surprises et nous continuerons d'explorer ses ressources une fois prochaine.

À contre-sens.

Illustration : Jean-Luc Lopez