En 2008, j'avais écrit "Amitié, échange de bons procédés ? avec l'adresse de l'article qui pointait sur "amitié, oui, mais" car j'ai eu envie d'ajouter "échange de mauvais procédés" dès le départ... Samedi 28 mai, ce fut la finale et la remise des prix Au Festival de Cannes.. Le mot "amitié" est revenu plusieurs fois dans la présentation des films. C'est une occasion pour revenir sur le sujet "amitié" dans un article en parfaite contradiction avec celui que j'avais écrit la semaine dernière "Un ordre mondial quand le monde se divise".

Au Festival de Cannes "Close" de Lukas Dhont.

Synopsis : Léo et Rémi, deux garçons de treize ans, voient leur étroite amitié soudainement bouleversée alors que la perspective de l'adolescence se profile. Essayant de comprendre ce qui a mal tourné, Léo cherche du réconfort et se rapproche de la mère de Rémi, Sophie, alors que les garçons recherchent le pardon et la réconciliation pour essayer de rétablir leur amitié.

Dimanche 29 dernier, France2 présentait "Eté 85" de François Ozon César du film en 2021

Synopsis : Eté 1985 en Normandie, Alexis, âgé de seize ans, hanté par la mort, chavire avec son bateau, est secouru par David, âgé de dix-huit ans. Une histoire d'amour tumultueuse va se créer entre ces deux garçons. Après une dispute entre eux, David meurt dans un accident de moto. Alex, désespéré, se sent coupable, et respecte le pacte conclu entre les deux amants : aller danser sur la tombe de celui qui mourra le premier. Son professeur de lettres suggère d'en faire une comparution devant la justice.

A la vision de ces deux films, il est clair que si l'amitié est un sentiment positif qui commence généralement bien, il peut se terminer mal. L'amitié est aussi galvaudée dans des contacts temporaires accompagnant la signature. C'est quand elle en sort répétitive qu'elle en devient réelle.

Définition : L'amitié est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel.

Et pourtant, dans ces deux films , amour et amitié se conjuguent souvent ensembles, liés au côté sexuel au risque d'en devenir fragile.

Dernièrement, j'écrivais "Noces d'or de la complémentarité".

Adapter la complémentarité existe bien souvent en dehors des noces.

Que ce soit dans l'amour d'un couple ou dans l'amitié, les phénomènes restent les mêmes apportant des problèmes et quelques recettes.

Un hommage à Charles Aznavour avec Guy Marchand dans "Mes emmerdes" s'impose.

... parmi 40 expériences pour redevenir humain.

Quelques titres de chapitres du livre de ces 40 expériences :

Etre humain signifie que l'on ne recherche pas la perfection mais l'originalité

Il faut prendre exemple sur les enfants plutôt que sur les sages

Le combat est père de toutes choses

Rien ne peut se pencher avec condescendance

Connaitre ses défauts ses savoir quoi mettre à la place

Echouer, c'est tenter échouer mieux

L'intelligence se caractérise par une incompréhension naturelle de la vie

Reconnaitre l'ambiguïté est accepter de la réaliser

La sensibilité de chacun est son génie

Chercher à poser des questions adéquates et significatives

La langue est un champ de bataille, d'oppression et de résistance

La bêtise consiste à vouloir conclure

Les preuves fatiguent la vérité

L'amour et l'amitié meurent parce qu'ils ne sont pas revenus à leur source.

Le film "Nos femmes"

Dans une amitié de longue date, quand entrent des tierces personnes suite à une situation exceptionnelle, l'amitié finit par exploser comme le représente le film "Nos femmes". Là, tout éclate, en vrac et sans discernement.

La réconciliation après une dispute, si l'un des deux ne baisse pas pavillon pour éviter une cassure sans rémission.

Un sanguin et un relativement lymphatique et pragmatique s'impose pour remettre à l'heure.

Synopsis : Un trio de vieux amis a décidé de se réunir chez Max, l’un d'eux. Simon arrive en retard et paraît tout catastrophé, il dit avoir étranglé sa femme Estelle, sous l’emprise de la colère. Il demande à ses amis de lui servir d’alibi. Max et Paul sont plutôt réticents, dilemme entre justice et amitié.

Lino Ventura, la part intime.

Le film documentaire sur la vie de l'acteur demande quelques réflexions.

Préambule : "Souvent, il écoutait sans ciller cinéastes et scénaristes qui se pressaient dans sa demeure de Saint-Cloud dans l’espoir de lui confier un rôle, avant de trancher, de sa voix grave et sans appel : "Pas pour moi." Acteur instinctif, Lino Ventura, dont la présence crevait l’écran, sélectionne scrupuleusement ses personnages, animé au cinéma comme dans la vie par l'inextinguible soif d'une dignité dont il avait été privé enfant. ... Il aurait pu devenir voyou. Mais, dit-il, "je suis tombé du bon côté de la crête".

Comme s'il n'existait que de bons et de mauvais côtés d'une crête.

Lino Ventura était une acteur intuitif mais pas complet et original. Il ne pouvait pas interpréter des rôles qui ne le correspondaient pas.

Dans une face à face, il représentait le bien et Michel Serrault, le mal dans "Garde à vue".

Lino Ventura était tellement entier et complexé, qu'il ne pouvait trouver que des amis dans les mêmes thèmes de discussions et qu'il faisait peur aux metteurs en scène de cinéma par son absolutisme.

Il aimait l'amitié avec les autres mais dans l'exclusivité de ce qu'il représentait lui-même.

Je ne suis pas sûr que le "bisounours" de Lino Ventura, pourrait encore faire une carrière du même acabit. Le monde s'est radicalisé.

Le cinéma d'auteur met justement en images des gens différents dans la vie de tous les jours, qui, souvent, ne parviennent pas ou plus à s'aimer.

La modération

Dans un dédale d'idées qui partent dans tous les sens, comment faire pour se trouver un chemin dans un environnement parfois hostile quand tellement de paramètres interviennent ?

Il faut un modérateur neutre. Un ombudsman dans tous les débats d'idéaux.

Pendant ces 17 ans sur ce site, avec les contacts en parallèles en dehors de lui, je l'ai très souvent ressenti.

Les concepts du billet "Le syndrome de Eriofne" que j'avais écrit en 2018, pour exprimer le changement des mentalités sont de plus en plus obligatoires pour ne pas sombrer.

En 2007, pendant un an, j'ai joué au modérateur des billets du site agoravox.fr.

A cette époque, j'ai rassemblé plusieurs "amis" qui espéraient publier leur bijoux d'écriture.

Mais tout cela est oublié.

L'arène est ouverte et les gladiateurs sont de sortie.

Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont-ils là pour créer des amitiés, des combats ou des solitaires ?

Au départ, oui. Les amitiés se génèrent. Elles permettent de se positionner dans la tourmente de notre époque.

Mais cela ne dure pas.

Le naturel revient au galop, les clans se forment et les solitudes repartent en vrille.

On ne nait pas solitaire mais les potentiels existent pour le devenir si on est trop mou.

Le film "C'est arrivé près de chez vous" fêtait récemment son trentième anniversaire et introduisait déjà la transformation.

Pour créer une lien, un "bonjour" un "ça va ?" ou, plus bêtement, en parlant du temps qu'il fait, de la pluie et du temps et qu'on appelle une fonction phallique qui marque que l'ordre symbolique se détache chez l'homme de la réalité biologique pour lui imposer sa détermination propre.

Les sujets de discordes et les problèmes ne manquent pas.

Ce sont les solutions qui font souvent défaut et l'usure du temps qui les assouplit.

"Amitiés sans ouillères" titrais-je, il y a tout de même une entorse potentielle : le niveau intellectuel et financier sont à prendre en considération dans toutes relations fructueuses sans oublier l'humour et la parodie pour couronner le tout.

Les deux compères des Chevaliers du Fiel parlaient obsèques dans un sketch.

En finale, ils remarquaient qu'on se fait baiser pour l'éternité.

L'amitié entre Laurel et Hardy était-elle indéfectible ?

Arthur Stanley Jefferson, dit Stan Laurel, né le 16 juin 1890 à Ulverston dans le nord de l'Angleterre et mort le 23 février 1965 à Santa Monica aux États-Unis, est un acteur, scénariste et réalisateur britannique.

Oliver Norvell « Babe » Hardy, né le 18 janvier 1892 à Harlem dans l'État de Géorgie et mort d'un infarctus le 7 août 1957 à North Hollywood, est un acteur de cinéma et chanteur américain.

Avant de devenir inséparables, Laurel et Hardy ont eu chacun une carrière en solo relativement florissante.

En 1908, Stan Laurel débarque aux Etats Unis à partir du nord de l'Angleterre. Il a 18 ans, et il suit la tournée de la troupe de Fred Karno qui produit des spectacles de sketchs. Il donne la réplique à Charlie Chaplin et parfois devient sa doublure.. Il devient une star dans le 7ème art du muet.

Oliver Hardy est poussé par la voie classique du droit. En 1910, il ouvre un cinéma. Il chante dans des cabarets et devient acteur aux studios Vitagraph à New York.

En 1921, ils partagent des rôles au cinéma complètement muet dans "Le Veinard".

Hardy est l'acteur principal et Laurel le scénariste et le metteur en scène.

En 1926, ils se croisent à nouveau.

Hardy blessé et Laurel le remplace dans les comédies de Hal Roach.

Celui-ci a l'idée de génie de les faire jouer ensemble avec les sobriquets du "Gros et du Petit" dans un cinéma toujours muet mais accompagné de musique.

Dès 1927, ils ont formé le duo comique, "Laurel et Hardy" en étant chacun complémentaire à l'autre.

Plusieurs films primés.

La suite s'enchaîne dans cent comédies avec Hardy, le rôle de chef et Laurel du maladroit chétif qui dans le fond est pourtant le meneur.

Le déclin commence en 1951.

Maladif, Hardy meurt en 1957 et Laurel, revient à sa formation de scénariste et ne veut plus écrire que des sketches jusqu'à sa mort en 1965.

En 2019, c'est sous le titre "STAN et OLLIE" que sortait le film rétrospective qui montre que des disputes pouvaient exister entre eux.

Olie disait de Laurel "Si j'ai jamais souhaité être quelqu'un d'autre, c'était être Laurel".

Laurel disait de Hardy : "OLie vaut plus que son poids en diamants".

Le cinéma leur a permis de se retrouver avec leurs différences..

Maladif, Hardy meurt en 1957 et Laurel, scénariste de formation, ne veut plus écrire que des sketches.

Citations originales de Satan Laurel :

"If any of you cry at my funeral I'll never speak to you again".

"Humour is the truth, is an exageration of the truth",

"You can lead a horse to water, but a pencil musty be lead"

Citations originales de Oliver Hardy :

"If you must make a noise, make it quitly"

Réflexions du Miroir

Dans le billet "Un autre monde est possible", j'avais assemblé quelques différences essentielles dans des amitiés potentielles.

En réponse, j'avais parlé des multivers pour démontrer que ce n'est pas un autre monde mais tellement de monde sont possibles.

Qu'on se le dise et qu'on le répète...

On ne peut pas plaire à tout le monde avec la meilleure volonté. Plaire est relier à des artifices très particuliers qui n'ont aucune place dans les généralités.

Tous différents. Les clones n'existent qu'au cirque dans un jeu de clowns avec la même prononciation.

Quand le côté émotionnel ou passionnel intervient, la cassure est proche.

Cela veut presque dire que l'amitié sans un brin d'hypocrisie tient du miracle avec des idées subjectives, contradictoires ou convictionnelles.

L'éclectisme avec l'ouverture d'esprit associée reste nécessaire entre deux interlocuteurs qui ne suivent pas la même ligne de conduite.

Les vérités ne sont que des interprétations d'une seule réalité.

Le caractère fort doit pouvoir se mettre au diapason du plus faible.

Il ne s'agit pas d'influencer l'autre avec des arguments convictionnels trop évidents.

La répétitivité d'un même sujet comme quelqu'un qui souffre d'Alzheimer finit par générer une lassitude chez son auditeur.

Le maintient de l'amitié est dépendante des sensibilités et des susceptibilités.

La politique reste un sujet de discussions hautement risqué.

Le sport aussi. Mais à ce sujet, un rappel s'impose : "celui qui fait du sport en dilettante et celui qui regarde du sport à la télé, ne font ni l'un ni l'autre des sportifs professionnels qui se font des couilles en or dans la compétition".

Il faut assumer tout cela avec simplicité et rigueur.

Il faut être conscient des changements de société et les assumer tout cela avec simplicité et rigueur.

Alors, j'ai été rechercher dans un autre temps du passé, ce qu'était l'amitié...



Allusion