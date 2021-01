Au gui l’an neuf …

@Le421

Ce qui serait positif, ce serait de contribuer au rassemblement de nos concitoyens pour libérer le pays de la dictature que l’oligarchie euro-atlantique a organisée minutieusement à notre intention à travers les arcanes des articles du TFUE . [traités imposés à notre peuple avec le traité de Lisbonne

http://www.textes.justice.gouv.fr/lois-et-ordonnances-10180/loi-constitutionnelle-ouvrant-ratification-du-traite-de-lisbonne-14134.html contre sa volonté https://www.20minutes.fr/politique/1618475-20150528-non-referendum-europeen-dix-ans-apres-enseignements-tirer par la fange politicienne indigne qui amuse la galerie depuis quarante ans en essayant de nous faire croire que c’est elle qui gouverne le pays au nom du peuple français]..

Or, ce n’est pas polémiquer vainement que vous faire observer que vos contributions aux discussions qui se déroulent sur agoravox s’appliquent essentiellement à salir et à tenter de discréditer la seule force politique crédible qui consacre tous ses efforts à la libération de la France et des Français de la dictature de l’Union Européenne.

Autrement dit , vous vous efforcez, comme Macron, comme les médias aux ordres du pouvoir, de dissuader nos concitoyens d’écouter ceux qui s’appliquent à leur expliquer le dessous des cartes, à leur expliquer comment ils ont été trompés par les politiciens de tous bords, comment notre pays a été délibérément enfermé dans une dictature, celle de l’UE.

Vous vous appliquez à dissuader les lecteurs d’agoravox d’accorder du crédit à l’UPR et à François Asselineau qui leur expliquent comment cette dictature fonctionne à travers les arcanes des articles des traités de l’UE dont le contenu a été caché aux Français.

Vous vous appliquez à salir et à tenter de discréditer la seule force politique qui fait tout ce qu’elle peut pour ouvrir les yeux des Français, pour les aider à comprendre pourquoi tout va de mal en pis, pourquoi nous perdons les unes après les autres nos entreprises, nos protections sociales, nos libertés collectives et individuelles, au bénéfice de qui, avec la complicité de qui....

Vous vous appliquez à dissuader les lecteurs d’agoravox de prêter une oreille attentive à la seule force politique crédible qui montre comment on peut sortir de la dictature de l’UE, comment se rassembler pour faire le ménage et retrouver notre nation, nos libertés, et la maîtrise de notre développement économique et social.

Ce faisant, vous faites équipe avec toutes les forces politiques que vous prétendez combattre et qui, toutes, comme vous, veulent maintenir la France prisonnière de l’UE et vouent aux gémonies l’UPR et son président François Asselineau.