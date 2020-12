Bienvenue en Absurdistan

Bonjour Olivier

Et merci pour cette piqure de rappel, si toutefois elle était nécessaire. Il faut bien dire, même avec la meilleure volonté, que ces gens ne sont pas facile à comprendre et il en est de ce fameux vaccin comme du reste de la représentation depuis deux ans.

J’ai bien peur que ce « vaccin » et donc cette vaccination ne soit une marche de plus qu’ils vont rater à notre détriment, bien sur.



Je ne suis pas un perdreau de l’année, loin de là, et lorsque je me retourne sur ce demi siècle de politique et ses différents gouvernements, tous différents avant l’élection mais tous identiques après et que je vois ce qu’ils ont fait de notre pays je ne peux m’empêcher de ne plus avoir confiance en qui que ce soit.

Et je pense ne pas être le seul.

Bonne journée.