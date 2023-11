De Kennedy à Napoléon

Les années passent, les siècles aussi, mais la vérité a toujours des difficultés à émerger, tant le mensonge tient bien sa proie…

je me suis intéressé à Napoléon, à plusieurs reprises, en prenant comme source les travaux remarquables du grand historien Henri Guillemin, qui malgré les critiques, a continué de lever un coin du voile sur l’intéressé, en ne se basant que sur des preuves incontestables…

Pour faire court, Guillemin à déclaré, preuves à l’appui, que d’une part, Napoléon détestait les français, écrivant par exemple, dans une lettre envoyée à ses amis corses alors qu’il était en France à l’école militaire de Brienne que : « Féroces et lâches, les Français joignent aux vices des romains, ceux des Gaulois, c’est le peuple le plus hideux qui ait jamais existé » lien (curseur à 17’14’’)

L’historien démontre aussi que, contrairement aux affirmations de nombreux « historiens », l’empereur était nul en orthographe, prenant un mot pour un autre, baragouinant un français approximatif. Lien

(curseur à 16’52’’ )

Ajoutons pour la bonne bouche que l’empereur était profondément anti-sémite, déclarant au sujet des juifs : « ce sont des chenilles, des sauterelles, qui ravagent la France »…

Venant de la bouche d’un homme qui avait dit à Metternich : « un homme comme moi se fout de la vie d’un million de c...s », c’est assez éclairant. lien

Rappelons qu’il a provoqué la mort de plus de 3 millions de personnes... certains doublent même ce chiffre…lien

D’ailleurs s’il faut en croire Claude Ribbe, dans son livre « le crime de Napoléon », il avait mené une croisade contre les Juifs, et avait voulu l’extermination des Noirs, massacré des Arabes, et organisé la déportation des Tziganes. lien

N’oublions pas que l’abolition de l’esclavage décidée lors de la révolution française, a été remise en question par Napoléon…

Guillemin n’est plus le seul a avoir dévoilé la vrai nature de l’empereur, comme Daniel Miet qui écrit : « Napoléon a été le fossoyeur de la Révolution, et a mis à feu et à sang l’Europe pendant plus de dix ans. De toutes ses « épopées », aucune égratignure, malgré les abominables boucheries qui ont ponctué les campagnes ». lien

Ce qui n’a pas empêché quelques irréductibles défenseur de l’ex-empereur, de s’indigner des propos tenus par les historiens qui ont dévoilé la vraie nature de celui-ci, puisqu’il reste encore l’un des personnage les plus admirés dans notre pays... heureusement pour lui, il y a des artistes qui essayent de le consoler...lien

Passons...

Quant à Kennedy, un remarquable ouvrage signé Cédric Meletta apporte des éléments spectaculaires propre à cerner d’un peu plus près la nature du (ou des) coupables.

Au cours des 30 ans qui ont suivi son assassinat, les versions se suivent et ne se ressemblent pas : Oswald serait le principal suspect, ce que la commission d’enquête Warren, diligentée par Lyndon Johnson, a confirmé... conclusions remises en cause par l’enquête menée par Jim Garrison, mettant en cause Clay Shaw, homme d’affaire, sauf qu’en 1976 une seconde commission d’enquête, tout en confirmant les conclusions de la commission Warren, conclut à la présence d’un second tireur, et donc aussi à la probabilité d’un complot...

on sait aussi que le tueur présumé sera tué à son tour par Jack Ruby, certains estimant qu’il avait été commandité par la mafia, ce qui a été confirmé par le HSCA en 1978, qui voyait en lui un instrument pour réduire au silence Oswald, lequel aurait détenu des informations susceptibles de révéler une autre vérité...lien

l’hebdo « le Point » vient de publier un article sur la question. lien

Depuis, de nombreuses nouvelles versions ont été médiatisées, la dernière en date étant l’ouvrage de Cédric Meletta Le deuxième tireur (éditions bouquins) paru le 16 novembre 2023

Rappelons tout de même que plus de 70 000 documents ont été déclassifiés sur le sujet, et qu’il en reste encore 3 684 à découvrir. lien

Dans son livre, l’auteur met en lumière un autre personnage, Henry Pugibet, ancien Vichyste, proche du dictateur Trujillo, et proche aussi de la mafia de Floride, lequel aurait parvenu à échapper aux investigations du FBI, grâce à des dizaines de pseudonymes, de faux papiers.

Meletta pose la question : que faisait Pugibet, surnommé « Frenchy » à Dallas le jour de l’assassinat de Kennedy, qui serait d’après lui le deuxième tireur potentiel ?

Assez curieusement, le lendemain de la parution du livre de Meletta, une cinéaste, Mary Haverstick, publie à son tour un ouvrage sur la question, intitulé « l’inconnue de Dallas » (éditions du seuil), dans lequel on découvre une pionnière de l’aviation, une certaine Jerrie Cobb, agente de la CIA, et tireuse d’élite, qui avait mis au point une caméra « fusil ».

Cette femme aurait eu une certaine rancœur contre l’ex-président américain, lui ayant demandé en vain de devenir la première femme astronaute, lors du programme Mercury 13.

L’écrivaine, dans son livre, évoque la présence de Cobb à Dallas, se tenant au bord de la route au moment du passage de Kennedy.

On peut l’apercevoir, dans une photo de l’hebdo, un fichu sur la tête, et on la devine caméra au poing, en supposant que ce n’était pas une simple caméra qu’elle tenait dans sa main.

Et comme l’écrit l’auteure de « l’inconnue de Dallas », alors qu’elle avait le projet de faire un film sur l’histoire de Jerrie Cobb, en se documentant, elle tombe sur une autre Cobb, mais prénommée June… : « le résultat de mon investigation était une autre femme nommée June Cobb. J’étais déjà tombée sur ce nom lors de mes recherches en ligne sur Jerrie mais n’avais pas cliqué dessus. Sauf que cette fois, je ne pouvais pas faire l’impasse sur cet homonyme. Les pages consultées comportaient des paragraphes entiers de charabia incompréhensible, genre HSCA CIA segregated collection, box 40, et autres formules indéchiffrables. J’ai approfondi ma recherche sans arriver à y voir beaucoup plus clair. Il s’agissait de documents officiels, manifestement en rapport avec la CIA, et certains d’entre eux semblaient faire carrément référence à l’assassinat de John Kennedy ». lien (voir page 7)

Certains vont encore plus loin, c’est elle qui aurait conduit, dans son petit avion, Oswald sur les lieux du crime. lien

Surnommée « babouchka », la femme au fichu sur la tête, on lui avait donné à l’époque le prénom de June, les journalistes affirmant alors qu’elle n’avait jamais été retrouvée.

Évidemment June étant en réalité Jerrie.

Encore plus étonnant, Pugibet aurait été l’amant de Jerrie Cobb.

Et Mary raconte dans son livre avoir posé la question à Jerrie : « donc vous n’avez pas pris une de ces caméras (NDLR sous entendu la caméra fusil) et vous n’êtes pas allée sur Dealey Plaza filmer le président"...précisons que l’auteur a utilisé le mot « to shoot » mot qui a, comme l’on sait, un double sens : prendre une photo ou tirer sur quelqu’un. lien

Un tueur, puis 2, et enfin 3...le dicton « mais 2 sans 3 » a décidément la peau dure... et le mensonge devient aujourd’hui l’apanage du monde de la politique, quittant celui des arracheurs de dents, au moment où les français consultés par sondages pensent que nos politiques sont corrompus, à quasi 70 %...les yeux dans les yeux...

Comme dit mon vieil ami africain : « le mensonge est comme le sable, doux quand vous vous allongez dessus, dur quand vous vous levez ».

Merci aux internautes pour leur aide précieuse

l’image illustrant l’article est de Péhel

Olivier Cabanel

