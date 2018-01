Tout le monde sait que la vérité sort du puits, mais elle peut aussi sortir de la bouche des enfants.

Il est vrai que lorsque l’on écoute une gamine de 12 ans, prénommée Léna, qui brandissait une pancarte étrange lors d’une manif récente contre la loi travail, un certain 23 septembre 2017, on ne peut que constater le bienfondé de cette maxime...

Bien sûr les enfants éveillés, voire surdoués, ça ne date pas d’hier, si l’on veut bien se souvenir que Mozart, l’enfant prodige, jouait dès l’âge de 4 ans du clavicorde, et improvisait des menuets alors qu’il avait tout juste 5 ans... lien

Émilie Bear n’a rien à lui envier, puisqu’elle aussi a commencé à composer à l’âge de 6 ans comme on le découvre dans cette vidéo, constatant qu’elle a persisté proposant lors d’un festival un éblouissant vol du bourdon. lien

On la retrouve à 13 ans, au sein d’un grand orchestre, interprétant un « Rapsody in Blue », dont Gershwin n’aurait pas eu à rougir. lien

Quelques temps avant, on pourrait aussi évoquer Minou Drouet, l'enfant poète, dont le talent a surpris tant de personnes qu’un doute sur la paternité des textes a longtemps subsisté. lien

Dans un autre domaine, Jacob Barnett a stupéfié beaucoup de scientifiques dans le domaine de l’astrophysique...

En 2001, alors qu’il n’a que 2 ans, les docteurs lui diagnostiquent le syndrome d’Asperger, affirmant à ses parents qu’il lui sera impossible ni de lire, ni d’écrire...erreur sur toute la ligne, puisqu’à 14 ans, il est déjà étudiant en Master, en physique quantique...et il est aujourd’hui pressenti, selon la BBC, pour le Nobel, d’autant que la très sérieuse « Physical Rewiew » a déjà publié ses travaux. lien

Et pourtant, ce n’est pas le seul dans ce cas, puisque une ado de 12 ans, Lydia en l’occurrence a battu Einstein au test de QI... lien

Quant à Akrit Jaswal, il mérite aussi le détour, prononçant ses premiers mots à 10 mois, et lisant Shakespeare à 4 ans.

A 12 ans, Il a été le plus jeune étudiant jamais accepté dans une université indienne, devenant médecin à 20 ans, et poursuivant des études en botanique, chimie et zoologie, afin d’obtenir une maîtrise en chimie appliquée. lien

On pourrait aussi évoquer le cas de Fabiano Luigi Caruana, déjà grand maître des échecs à l’âge de 14 ans... (lien) et quid de cette fillette de 9 ans, Amira Willighagen, qui chante comme une diva, rappelant, selon un membre du jury, la grande Callas ? vidéo

Mais revenons à Léna ?

Il n’est pas question ici de la mettre au rang des « surdoués »...des « prodiges »...et pourtant, elle mérite de s’y intéresser.

A 12 ans, elle fait preuve d’une maturité politique qui n’a rien à voir avec un éventuel « formatage parental »... la preuve ?

Elle s’est fait remarquer lors d’une manif, brandissant une pancarte sur lequel était écrit : « François Ruffin, mon père a voté Macron, tu veux bien m’adopter ? »...

Interrogé par l’animateur bien connu des insoumis, elle répondait : « je harcèle mon père depuis six mois parce qu’il a voté Macron, je suis toujours sidérée par ce vote qui a été pour moi insensé, et ce n’était pas normal pour moi ! (...) parce qu’on est dans la rue, on est des fainéants, pourquoi ? Parce que Macron il bousille notre code du travail ! Et ça c’est mon avenir, le macronisme, il faut sortir du silence ! » lien

Cette gamine impertinente a attiré l’attention d’un autre impertinent, Guillaume Meurice, le trublion bien connu de « par Jupiter ». lien

Durant la courte interview, on peut dire qu’elle n’a déçu personne.

Léna est catégorique, Macron, il est de droite... et elle a des avis très tranchés sur le petit monde de la politique en général, et sur le gouvernement en particulier.

Interrogée sur Valls, elle déclare : « Valls c’est quelqu’un qui est imbu de pouvoir, qui est malade du pouvoir, qui en fait son métier, et ça, c’est dangereux... »

Quant à Mélenchon, elle ne veut pas le tacler, et pense en tout cas que le programme décrit dans « l’avenir en commun » est intéressant. lien

Elle milite déjà activement pour que les citoyens puissent voter dès l’âge de 16 ans, et il est vrai que si tous les ados de son âge avaient ce que l’on peut définir comme une « maturité politique », cette mesure serait tout à fait justifiée.

Ecoutons ses analyses : « ceux qui n’ont pas de conscience politique ne peuvent être que des fillionnistes ou des lepénistes »...elle aime beaucoup le parti de Mélenchon, mais trouve aussi que Benoit Hamon avait de bonnes idées... notamment le « revenu universel »,... pour elle, la gauche, ce n’est pas le parti socialiste... c’est la France insoumise.

Elle affirme en tout cas qu’elle n’a pas été « instrumentalisée », et qu’elle s’est forgé une opinion au fur et à mesure de la campagne présidentielle.

Interrogée sur ses choix de médias, elle affirme être branchée sur France Inter, de 17h à 20h et au sujet d’Hanouna, « même dans ma classe, les gens n’écoutent pas Hanouna tellement c’est nul »... ajoutant que si elle était à la tête de l’état, elle commencerait par virer tout le gouvernement actuel...

Elle a commencé à s’intéresser à la politique au moment de l’arrivée de Trump : « intriguée par sa personnalité » dont elle dit « c’est quelqu’un limite, il me fait pitié »...et sur Obama : « pour l’Amérique il était plutôt bien »... revenant sur les affrontements entre Trump et le dictateur nord-coréen, elle les appelle « bébé Kim et bébé Donald... 2 gros bébés... moi j’ai un bouton plus gros que toi... mais même nous, en 5ème, on dit de nous qu’on n’est pas mature, mais même nous en 5ème, on fait pas ça ! ».

Au sujet de Macron, Hulot et l’écologie : « pas sûr que Macron fasse grand-chose au sujet de l’écologie... surtout avec Nicolas Hulot »... qui la déçoit « un peu beaucoup »...

Question média, elle regarde surtout « envoyé spécial » ... « qui est une bonne émission » et elle ajoute que « Macron est totalement odieux quand il déclare que la télévision publique est la honte de la République » ajoutant : « la télé, c’est vieux pour nous les jeunes, maintenant on est surtout sur les réseaux sociaux » préférant apparemment Internet pour se forger une opinion. lien

Voilà qui a le mérite de la clarté, car comme dit mon vieil ami africain : « plus on essaye de rentrer dans le moule, plus on mérite des tartes ».

La peinture illustrant l’article est de Gérome

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

