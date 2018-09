Des fûts, deux trônes et une chaise percée

Bonjour Nabum, Robert Merle en donnait un portrait plutôt élogieux. IL est vrai que le Commandements biblique : tu ne tueras point, à cette époque était pris dans le sens que l’exigeait les affaires de l’Etat. Cela paraît sans rapport, mais je me faisais justement la réflexion hier avec les migrants. Confrontés à des situations de survie, les préceptes de la bible n’ont plus aucune utilité. Il s’agit d’agir en fonction du « moindre » mal et accepter avec plus de maturité que la mort est notre destin dès la naissance. La Camarde est représentée avec le nez tranché. J’avais au début compris : nouveau-né tranché. Si le « tu ne tueras point conduit » à la mort d’un plus grand nombre d’individus, il convient parfois en toute bonne intelligence de choisir le moindre mal. Même si nous n’avons pas l’argument qui efface toute éthique de dire : nous sommes en guerre. Lisant actuellement l’histoire de l’Empereur Julien, on se trucidait en famille, sans que justice ne soit faite. Simples remarques en passant,....De temps à autre : « justice » était faite, comme pour calmer le peuple qui avait soif de vengeance. C’était plutôt symbolique. IL faut en convenir : en remontant plus ou moins loin dans notre arbre généalogique : meurtres, matricides, inceste, vols, empoisonnement nous ont largués survivants sur la plage du 21ème siècle. Sommes-nous mieux qu’eux ?. Regardant une émission sur Arté : les trois civilisations les plus évoluées et sans conflits majeurs étaient : UR, HELIOPOLIS et HERMEPOLIS. Comme quoi, les âges d’or existe. Mais ce sont « modèles » qui servent plus d’idéal pour se rassurer sur l’humain. Constat : malgré leur perfection, ces villes ont connu une fin.