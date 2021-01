Dessine-moi 2021 !

Par notre boulimie de la circulation automobile,( made in « partout » ),de l’industrie productrice de nos envies débridées ( made in amazon), de l’élevage en masse de bovins et autres, gloubi boulga,(made in Brasil) si nécessaires à la gastronomie Mc Do( made in US), tellement plébiscitée par nos habitudes de citadins hypers stresses ( made in déliveroo), et qui ne cuisinent plus qu’avec un robot (made in China), relié au frigo, (made in Turkey), lui relié, directement à votre carte bleue,

( made in US), en passant par votre application smartphone, (made in Coréa), qui s’applique justement ,à faire de vous, tout ce, de quoi, on vous accuse, (made in France) ! et c’est pas fini ( made in Monar— chié) !



Elle n’est pas belle la vie de globe trotter consommateur ?

Le Hu(B)lot sacrificiel des pulsions planétaires, accroché aux sangles de la photographie héliporté ? d’un Art-hus(é), qui voit tout à plat, d’en haut, à combattre le moindre relief de votre vie ?



Mais bon, toute cela pourrait se comprendre et être corrigé si, si.....

Ces donneurs de leçons, ne faisaient pas bien pire, malgré leur « statut-f(L)ic-ation » d’accusateurs auto-agréés.

Alors, NON, je n’aborderai pas cette année, sous la menace d’un papier carbone, servant à faire de pâles copies de ces épouvantails de la vie.

Je préfère être le corbeau qui leur picore les yeux, et leur vole leur paille qui les aveugle.

Parce ce que je ne CROAAAA pas un maux, de leurs peurs immobiles, sensées éloigner de leurs cultures GOM,( Great Order Médical) le monde de ceux qu’ils appellent NUISIBLES...... à leur fonction !

Bonne année à vous, et picorez, picorez, ce seras toujours ça, que ces meuniers

de mauvaise graine, n’auront pas !