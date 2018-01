En 2 021, l’univers Viking sera à porté de main à Caen

L'association Viking an 911 compte ouvrir un centre d'interprétation Viking près de Caen en 2 021. Les visiteurs pourront alors se prendre pour des Vikings et s'immerger dans cette culture au héros international, Guillaume Le Conquérant.

L'association "Les vikings an 911", qui a ouvert en 2 011 un grand parc historique consacré à l'histoire normande qui cartonne - Ornavik, 12 000 visiteurs par an - veut maintenant aller plus loin. Un centre d'interprétation viking est actuellement à l'étude et devrait voir le jour en 2 021. Pour les bénévoles et les initiateurs du projet, passionnés de cette époque, le Centre sera l'outil interactif complémentaire au parc, qui permettra au public de toucher les objets exposés et de participer à l'aventure Normande.

Des objets exposés qu'on pourra toucher

Un centre d'interprétation, c'est un musée qui vit et qui partage. Peu connus en France, ils sont monnaie courante chez nos voisins anglosaxons. L'accent est mis sur l'expérience directe, les émotions, les sensations. Pour son fondateur, Christian Sebire, ce sera un endroit unique : "il n'y a pas, à ma connaissance, de centre d'interprétation Viking en Europe". Plus que faire voir, il s'agira de faire vivre.

Ainsi, ce centre d'interprétation Viking racontera l''histoire des vikings, "mais les gens pourront toucher les objets exposés, les prendre, se rendre compte du poids par exemple ". C'est la différence, avec le musée, qui expose des objets d'époque, datés et vérifés : " comme on n'a quasiment rien retrouvé ici, nous exposeront des reproductions " ajoute Christian Sebire.

Modernité et histoire de la Normandie

Le futur centre d'interprétation devrait être construit à l'entrée du parc actuel, et lui servir aussi de bâtiment d'accueil pour ses visiteurs. "Sans certitude, il devrait faire environ 1 000 m2, plutôt de style contemporain, en métal et en verre, pour contraster avec le parc Ornavik". Un couloir devrait relier le bâtiment au portail d'entrée dans le parc, " ce serait comme un voyage dans le temps, avec des vidéos projetées à 180 degré,de 2 021 à 911, montrant les personnages et les moments importants" indique Christian Sebire.

Actuellement dans les mains d'un cabinet d'étude, la réponse sur la faisabilité du projet sera donnée en juin 2018. Coût de l'investissement : 4,5 millions d'euros, qui devrait être financé pour moitié par les collectivités territoriales. L'association recherche aussi des sponsors, "365 entreprises qui s'engageraient pour donner 1 euro par jour durant 4 ans, ce qui fera 1,2 million d'euros, pour compléter le budget ! On les appelera les 365 légendes ! ".

L'histoire Normande est très riche, mais on butte trop souvent sur l'horizon indépassable du débarquement et de la seconde guerre mondiale.

En attendant, il y a le parc Ornavik à visiter !

Ce futur centre d'interprétation devrait permettre, aussi, de développer l'offre jtouristique du territoire, avec par exemple des séjours sur place, en mode de vie Viking : "J'imagine proposer par exemple aux visiteurs un week-end ou une semaine coupé du monde, sans téléphone ni internet, consacré à la plantation, à l'ébénisterie, ou au choix de chacun, à tout autre activité possible sur le site d'Ornavik, habillé en Normand, sous tente ou maison VIking".

Un vrai voyage dans le temps vous y attend, une bulle d'oxygène, où les bénévoles, habillés en tenue d'époque, vous expliquent tranquillement se qu'ils font, et vous font découvrir leur passion pour l'histoire normande. Ils sont forgerons, jardiniers, menuisiers, bijoutiers, charpentiers, maçons, et ont tous appris à travailler sans outils modernes.

Vous pourrez visiter un campement Viking, une maison et une ferme carolingienne, un jardin de plantes médicinales, et découvrir les projets en cours comme la construction de l'église ou la motte castrale. Garantie de sérieux, le site s'appuie, pour les éléments historiques, sur le musée de vieux la romaine, situé à quelques kilomètres de là. Pour les curieux, deux sites à visiter, sans hésiter.

