Évolution de la structure de la population, en France, de 2022 à 2070 (Statistiques INSEE)

@lecoindubonsens

< quand on a vécu sa jeunesse dans un environnement presque 100% blanc >

Les Maghrébins, sont essentiellement composée de Berbères : un peuple autochtone d’Afrique du Nord (blanc). Ils ont été colonisés autrefois par les Arabes, et ils se croient ethniquement Arabes, alors qu’ils n’en ont emprunté que des éléments culturels.

A mon sens, le gros problème est l’absence de gestion des immigrations. On a « stocké » les Harkis dans des camps, comme des bêtes, pendant des décades.

On a ’’stocké’’ des immigrés divers dans le 93, et on ne s’en est plus occupés sérieusement.

Après, on se sent envahi. C’est humain, mais ce ressenti n’est pas la ’’faute’’ de ces gens.

Pour ma part, j’ai été un immigré toute ma vie dans une douzaine de pays. La première fois que je me suis senti mal à l’aise, c’est gamin, quand j’ai été temporairement scolarisé en france pendant quelques mois. Les enfants m’appelaient ’’le négro’’ à cause de mon accent et de ma manière d’être. Et, seulement après quelque temps, j’ai compris que c’était insultant. Pourtant je suis blanc.