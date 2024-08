Fauchés comme les blés

Que ce soit du flouze, de l’artiche, du pognon, du fric, de l’osier, du grisbi, des thunes, de l’oseille, du jonc, du pèze, des pépètes, du blé, ou tout simplement des sous, la langue française pour évoquer la monnaie est riche en expressions...mais quelle est l’origine de tous ces noms ?

Du fric ?...ce mot viendrait du mot fricot, qui a fait le verbe « fricoter », (tremper dans des affaires louches)...mais aussi fric-frac = cambriolage avec effraction…

Pourtant d’autres affirment qu’il viendrait du mot arabe « frick », lequel signifie « blé concassé »...et, comme nous le verrons plus loin, ce mot « blé » mérite aussi le détour, du coté de l’Égypte ancienne..lien

Quant au « flouze », il viendrait de l’arabe « flws » lequel est le pluriel de « falas », un coquillage, coquillage qui était aussi les fameux Cauris, petits coquillages blancs ovales, encore en vigueur dans certains pays africains et en Asie...lien

Ces Cauris, appelés aussi Bujis ou bouges, sont de tailles identiques et imputrescibles, ce qui les a fait adopter comme monnaie.

Ils sont percés à l’aide d’un fer spécial, chauffé, afin d’être enfilés sur des cordons pour en faire des colliers. lien

Mais alors quid des « thunes » ?…

pour l’expliquer, il faut remonter à l’époque gallo-romaine, car la tutina ou tutor permettait de se protéger, nous renvoyant à la pratique de l’aumône, qui donnera son nom à la pièce de monnaie.

Bien plus tard, sous l’ancien régime, tous les « sans-dents » chers à Hollande, se regroupaient dans la banlieue de Paris, cette banlieue où les exclus, les « mis au ban », se retrouvaient dans ce qui c’est appelé la Cour des Miracles, avec ses handicapés, ses voleurs, ses mendiants, à la tête desquels se trouvait le Roi Thunes...

et, à la Révolution, cette pièce d’aumône fut la pièce de 5 francs, laquelle prit le nom de Thune. lien

L’origine du mot « pépète » ne fait pas l’unanimité, certains voulant y voir une déformation du mot « pépite », alors que d’autres lui préfère le mot « pélat », ou « palet », ces petits galets plats que l’on lance sur l’eau pour faire des ricochets, des pépètes donc...lien

idem pour le « pognon »...alors que certains l’assimile à un certain « Henri Pognon », Maire du Creusot, et chef comptable aux usines Schneider, lesquelles ont développé l’industrie nucléaire, largement aidée par un certain Giscard, qui ayant épousé une fille du Baron Empain-Schneider, a lancé le nucléaire en France…lien

...Mais d’autres font un rapprochement entre le verbe « pogner, ou poigner », prendre avec la main...lien

L’origine du mot « pèze » est plus facile à expliquer, car elle se rapporterait tout simplement au poids de la monnaie, quand on en a beaucoup…lien

Le mot « grisbi », que l’on a pu redécouvrir dans « les Tontons Flingueurs », avec la fameuse réplique d’Audiard « touche pas au grisbi, salope ! », serait du à la couleur grise de la pièce de 6 liards. lien

C’est d’ailleurs le même Michel Audiard qui a écrit un jour : « on est gouvernés par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des radis »...lien

et alors « l' artiche ». !!!

il faut, pour comprendre ce mot, penser à l’artichaut, lequel est un jeu de mot sur le mot « portefeuille », un légume qui porte donc de multiples feuilles. lien

Restons dans les légumes et tournons nous vers « l’oseille »…appelée aussi « vinette », en se rappelant que cette plante est réputée très utile pour se soigner, même si les sujets à la goutte se doivent de l’éviter... au moyen-age, l’oseille était donc associée à la prospérité. lien

Restons dans les plantes avec le mot « Jonc » qui désigne aussi l’argent...car le « jonc argent » est du domaine de la bijouterie, et nous plonge dans la civilisation égyptienne, civilisation que nous retrouverons avec le mot « blé »…

il s’agissait de bracelets d’argent, portés par l’aristocratie égyptienne, et plus tard ils étaient portés par les Hindoues, comme signe de fidélité à leur maris... étant aussi considérés comme des talismans lesquels étaient censés protéger la santé des époux...lien

Finissons donc avec le « Blé »...d’où vient l’expression : « avoir du blé »...

Étrangement, s’il faut en croire André Peters, c’est encore aux égyptiens que nous devons l’origine de la monnaie, une histoire qui a déjà 3000 ans.

La monnaie était donc le blé, gardé précieusement dans des silos, et surveillés étroitement par des gardiens, lesquels étaient rétribués pour cette mission, ce qui est devenu de nos jours les frais bancaires, frais aujourd’hui souvent contestés.

Peters assure que la civilisation égyptienne n’était pas esclavagiste, contrairement à une idée répandue, notamment pour la construction des pyramides entre autres…

D’ailleurs Davidovitz a depuis longtemps détruit le mythe des blocs de pierre qui auraient été acheminés par le fleuve, et hissés d’étage en étage pour construire ces gigantesques monuments grâce à des milliers d’esclaves...expliquant qu’il s’agissait simplement d’un béton polymère coulé dans des coffrages, au fur et à mesure...ainsi que je l’ai publié dans un article déjà ancien.

Néanmoins les affirmations de Peters ne font pas l’unanimité, en tout cas concernant l’Égypte qui n’aurait pas été esclavagiste...pour le reste, le débat est ouvert…

Pour l’auteure Françoise Canque, ce serait 6 siècles avant notre ère que Crésus aurait fabriqué les premières pièces de monnaie, les créséides, réalisées à partir d’un alliage d’or et d’argent, l’électrum, qui auraient été trouvées dans la rivière Pactole, d’où l’expression « toucher le Pactole »...puis il y eut le sel, avec lequel les légionnaires romains étés payés, d’où vient le mot « salaire »…

à l’époque que nous vivons, alors que les nantis sont de plus en plus riches, les autres en ont de moins en moins, et c’est logique, puisque le gâteau de la richesse n’est pas extensible, et que tout est une question de partage équitable de la richesse…

Mais comme dit mon vieil ami africain : « on n’est pas riche parce qu’on a beaucoup, mais parce qu’on donne beaucoup ».

le dessin illustrant l’article est tiré d’Hergé

merci aux internautes pour leur aide précieuse

Olivier Cabanel

