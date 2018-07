Garonne avance !

Merci Nabum. Voilà un titre qui tombe à pic. LA RONNE et le GARS. Wiki : Les origines du nom de « Renaix » proviennent du nom d’une rivière toute proche, la « Ronne ». Petite, j’habitais le plus souvent chez mes grands-parents qui habitaient près de la RONNE. https://www.google.be/search?q=Ronne+%C3%A0+Renaix+PHOTO&num=20&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjQ85GalZncAhVFJ1AKHVJSAH0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=673#imgrc=T0wuFgEsbtYPoM :. J’étais ainsi plus proche de mon école SAinte Marie. A côté de l’Eglise. Mon plus grand plaisir était de descendre dans la cave qui suintait un peu (sentait un peu la bière et salpêtre, rue des PRËTRES,...). Mon grand-père Julien avec ses grands ciseaux (froid dans le dos) coupaient ses piles de tissus et je pliais des navires en papier avec des mots doux que je jetais sur la Ronne,.... Heureusement, Renaix coulant de plus en plus sous la coupe catho et flamingante, ma grand-mère qui ne s’appelait pas Rose, mais Flore, montra une annonce dans le journal qui lui permettrait de gagner sa vie, le textile sur Renaix étant dans sa phase de déclin. Elle avait senti le parfum brunâtre,....Ce qui nous sauva,..si je puis dire pour ceux qui connaissent la suite. Mes grands-parents suivirent plus tard. et la maison jaune (VAN GOGH) fut détruite pour des raison d’urbanisme,...J’y suis retournée à deux occasions. La première était superbe : une scène de Breughel était peinte sur la façade et la Ronne fleurie coulait toujours en se penchant sur le para-pet. Etrange, retournés il y a deux ans à une superbe brocante, la peinture murale avait disparu et la ville comme la Belle au Bois Dormant semblait endormie. Mais la brocante, elle au contraire apporta ses fruit : Une superbe chouette en fer forgé et un OEUF venant de Paris, en porcelaine avec une coulée de ROSES et sur le sommet : un papillon,...Merci Flore,....Dit en passant : l’école Saint-Marie avait connu un procès en pédophile. Belle revanche. Renaix avait connu aussi son procès en sorcellerie (https://fr.geneawiki.com/index.php/Belgique_-_Ronse_(Renaix)