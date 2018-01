Histoire d’un secret

les histoires de famille ...

j"ai une demi-sœur plus jeune que moi avec qui j’ai eu 2 ou 3 échanges dont un pour m’apprendre la mort de mon père il y a une dizaine d’années (père que je n’avais pas vu depuis 40 ans ) et un autre où je lui ai appris la mort de mon frère à Madagascar, frère que je n’avais pas vu depuis 30 ans et tout ça par mail... elle m’a envoyé une photo ...et ne veut pas de relations plus proches ... même téléphoniques ...

un autre et dernier frère que j’ai vu une fois ces quinze dernières années ...

et d’éventuels frères et sœurs (demi) plus âgés que moi dont j’ignore tout jusqu’à leur existence certaine ...

j’y pense rarement ... je suis fataliste ...