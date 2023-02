I.A. ou Hi-Han ?

I.A, on le sait, c’est le sigle qui désigne l’intelligence artificielle, et Hi Han, c’est le supposé cri de l’âne.

Mais le plus intelligent n’est peut-être pas celui que l’on pense.

En effet, contrairement à une idée reçue, l’âne est bien plus intelligent que ce que l’on suppose.

S’il faut en croire le site « chez-séraphin », contrairement au cheval, ou au chien, l'âne refusera de se mettre en danger inutilement, il sera difficile à convaincre s’il pense que ce qu’on lui demande est idiot, inutile, ou périlleux... ce qui lui a valu le mauvais procès de le considérer comme entêté.

Il ne fait que ce qu’il a envie de faire, à moins qu’il soit guidé par l’envie de nous faire plaisir.

De plus il a des facultés d’apprentissage, de mémoire et de compréhension impressionnantes, et à ce titre il serait plus intelligent que le cheval, tout en étant moins craintif.

Tout comme l’être humain, il a besoin d’être compris, et surtout écouté. lien

Et quid de la fameuse I.A.

à ce stade, il faut définir ce que l’on appelle l’intelligence : est-ce le fait de détenir une grande culture, ou plutôt le fait d’analyser vite et bien une situation complexe ?

La plupart des personnes interrogées penche plutôt pour la deuxième réponse, c’est à dire « la faculté de connaître, de comprendre, avec la capacité à s’adapter facilement »…

or, l’I.A. rentre plutôt dans la première case, puisque, finalement, elle est menée par des algorithmes, issus de toutes les données enregistrées dans les moteurs de recherche.

Pourtant, d’après le professeur cancérologue Jean-Emmanuel Bibault, l’intelligence artificielle, permettrait avec l’aide des robots de soigner bien mieux que les meilleurs spécialistes chirurgicaux.

Il a été mis en lumière récemment sur les ondes de France Inter dans la rubrique « ce monde me rend fou » sous la plume de Christophe Bourseiller : « nous sommes en passe d’inventer des machines qui nous soigneront mieux que nous sommes capables de nous soigner nous-même. l’intelligence artificielle se dressera bientôt contre la maladie, avec une implacable efficacité » écrivait en effet Bibault dans un ouvrage récent « 2041 : l’odyssée de la médecine » (édition des équateurs). lien

Or s’il faut en croire Gérard Bronner, qui s’exprime dans les colonnes de l’express, l’I.A. ne serait pas si intelligente que ça.

Pour la piéger, le chroniqueur à posé plusieurs questions à chatgpt, mettant un doute sur cette soi-disant intelligence…

il pose la question suivante : « la maman de Quentin à trois enfants : riri, fifi, et ? »...et chatgpt de répondre : « loulou ».

Autre question, mathématique celle là, basée sur une simple logique : « une batte et une balle de baseball valent ensemble 110 euros. Sachant que la batte coûte 100 euros de plus que la balle, combien coûte la balle ?… et chatgpt de répondre : 10 euros...lien

Finalement, l’intelligence artificielle n’est qu’un artifice, d’autant qu’il lui manque une donnée essentielle : l’intuition, cette capacité qu’ont nombreux humains de prendre des décisions face à un ressenti.

Comme dit mon vieil ami africain : « celui qui parle ne sait pas que celui qui l’écoute est intelligent ».

Olivier Cabanel

