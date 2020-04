Introspection et réflexion

@Pierre Régnier

La devise en question n’a été adoptée que le 27 février 1848, mais portée au fronton des bâtiments officiels qu’à partir de 1879, 90 ans après la révolution française.

Pourquoi, parce que ces trois mots n’ont jamais eu le même sens pour tout le monde, avant pendant et après la révolution, la restauration et les deux empires, et ne se comprennet que par leurs contraires qui étaient des freins au développement des activités de la bourgeoisie sous l’ancien régime :

L’interdiction de faire commerce d’argent pour un catholique (religion officielle) empêchait d’investir et d’emprunter pour créer des industries. Son contraire est la liberté d’entreprendre.

Les inégalités de droits sur la propriété foncière et les systèmes d’héritage et charges héréditaires empêchaient l’accès à des fonctions clés pour l’économie. Le contraire, l’ « égalité » en droit donne la possibilité des devenir propriétaire à chacun (pour autant qu’il en ait les moyens)

Les discriminations entre aristocratie, clergé et tiers état étaient contradictoires avec l’idéal maçonnique des lumières dont le but était de construire un monde meilleur fondé sur le contrat social de Rousseau et non plus sur un ordre divin. Le contraire des discriminations est la fraternité.

Ce n’est donc pas par hasard si cette devise a ressurgi après les premier et second empires : elle symbolise la victoire d’une classe sociale, celle des « entrepreneurs » et de leurs frères banquiers. Il semblerait qu’avec l’évolution « ultra-libérale » et la mondialisation, leur aventure tourne en eau de boudin, non ?