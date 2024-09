Kant à vous

Après les philosophes grecs antiques, un philosophe des Lumières : Emmanuel Kant. Il est né, il y a 300 ans, le 22 avril 1724 et est mort le 12 février 1804 et resté toute sa vie à Kaliningrad. Il est l'un des plus grands philosophes du siècle des Lumières et sa philosophie est encore très actuelle. Plonger dans sa pensée profonde et influente de Kant, par sa vision de la vie et du monde, il le fait avec une clarté et une touche de légèreté très personnelle. Célibataire endurci, hypocondriaque et casanier, le "maître de Königsberg" a élevé la routine et la maîtrise de soi au rang des beaux-arts. Pendant les 20 derniers jours du mois d'août, La Première se proposait de faire de parler de lui au travers d'une série de 20 épisodes. Je les ai podcastés sans publicité dans ce billet. Chaque épisode explore une idée ou un concept clé, en offrant des insights précieux et actuels sur la philosophie kantienne.

1. Kant à la une : Avec les 300 ans de sa naissance, Kant est dans l’actualité. Mais justement, quel était son rapport à l’actualité ? Comment se connectait-il aux évènements du monde ? Pour répondre à ces questions, il nous faut découvrir son mode de vie singulier et très rythmé.





2. Et la lumière fut : Kant est associé à l’époque des Lumières, c’est-à-dire au 18ème siècle. Les Lumières sont encore aujourd’hui régulièrement convoquées dans l’actualité, pour les critiquer ou, au contraire, pour rappeler leur importance… Mais au fond, c’est quoi les Lumières ?



3. A font la critique : L’œuvre de Kant est indissociable du terme « critique ». Notre époque raffole de la critique et du jugement, notamment sur les réseaux sociaux, mais sommes-nous pour autant des héritiers de Kant ?



4. Faire la paix : Kant a laissé un livre qui peut paraître très utopique : « Vers la paix perpétuelle ». A l’heure du retour de la guerre au premier plan en Europe, Kant peut-il nous donner des leçons de pacifisme ?



5. Ne pas faire l'amour avec Kant : La vie de Kant ne fut pas particulièrement trépidante, notamment sur le plan de la sexualité. Mais ça ne l’a pas empêché de nous léguer quelques réflexions à ce sujet. Vérifions ensemble s’il s’agit ou non de « branlette intellectuelle » !





6. Kant aux autres : Kant a abordé la question de l’hospitalité de manière très originale. Alors que la question de la migration et de l'accueil est au cœur des débats contemporains, que signifiait pour le philosophe l'hospitalité ? Et si elle était une arme pour lutter contre le colonialisme ?



7. Aië La transcendantal : Oui, c’est un épisode qui peut faire mal aux neurones ! Mais le concept de « transcendantal » est un passage obligé pour qui veut s’approprier la pensée de Kant. Accrochez-vous, et au final, grâce à nos exemples concrets, vous verrez que ça n’est pas si compliqué de saisir l’idée qu’il a développée.



8. Arrête de mentir : Qui n'a jamais menti ? N'existe-il pas des cas de figure où le mensonge est préférable voire souhaitable ? Dans un débat avec le philosophe Benjamin Constant, Kant estime pourtant que le mensonge n’est jamais justifiable.

9. En classe : Kant fut un grand philosophe mais aussi un grand professeur. Il nous a laissé quelques réflexions sur la pédagogie. Peut-il nous aider à repenser l’éducation et l’école aujourd'hui ? Il est temps de filer en classe avec le professeur Kant.



10. Téléphone maison : Kant croyait à l’existence des extra-terrestres et il aurait bien voulu vivre ailleurs que sur Terre ! Pourquoi les extra-terrestres le fascinait-il ? Kant peut-il nous guider dans notre exploration de l'espace ?



11. Pour une démocratie du beau : Le beau occupe une place très importante dans la réflexion de Kant. Même si les théories esthétiques ont évolué, sa conception reste très célèbre : et si le beau avait une fonction politique et démocratique ?

12. Sublime : Le sublime n’est pas le beau. Kant fait la distinction. Le sublime qui est un mot très employé dans le langage courant aujourd'hui. Mais que désigne-t-il exactement ? (Où) Peut-on encore trouver le sublime dans une époque sensiblement désenchantée ?





13. L'écolo : Même s’il y a 300 ans, il n’est pas encore question d’urgence climatique, Kant est très sensible à la nature et il apparaît, à certains égards, comme un écologiste avant l’heure.



14. En porte-jarretelle : Kant n’est pas seulement un grand penseur, c’est aussi un inventeur ! Aussi étrange que cela puisse paraître, il a inventé un accessoire bien connu des rayons de lingerie... le porte-jarretelles !



15. Au pays des robots : L’intelligence artificielle et la révolution numérique bouleversent – et inquiètent incontestablement notre monde. Kant n’a évidemment pas connu ces transformations, mais il est intéressant de se pencher, notamment, sur sa conception de l’autonomie : les robots sont-ils vraiment de plus en plus autonomes comme on le dit souvent ?



16. Le porte-monnaie : Kant parle peu d’économie dans son œuvre, mais il est l’auteur de réflexions (capitales !) qui nous mènent à décrypter les excès d’un capitalisme de plus en plus débridé.



17. Tout pour la morale : La morale est un sujet cardinal chez Kant. "Que dois-je faire ?" est l’une de ses grandes questions. Si sa position est souvent présentée comme assez rigide, elle a le mérite d’être claire : c’est une morale du devoir et non du bonheur qu’il nous propose.



18. L’insociable sociabilité : un des principes les plus connus de Kant. Mais que signifie exactement cette expression apparemment contradictoire ? Une certaine conception de l’être humain et de la vie en société qui est toujours source d’inspiration.



19. Espérer : Que puis-je espérer ?" : c’est l’une des questions fondamentales de Kant. Comment conçoit-il l’espoir ? Peut-il nous donner des pistes pour « garder espoir » dans un monde de plus en plus incertain ?



20. Yes we Kant : Bien souvent, la lecture de Kant décourage : trop long, trop compliqué... Comment aborder son œuvre, par quoi commencer ? Petits conseils de lecture histoire de vous inviter à prolonger votre aventure kantienne à l’issue de l’écoute de cette série !



"Toute sa vie, Kant s'est couché de bonne heure... Réglée comme une horloge, sa vie était un modèle de maîtrise et d'organisation. À la demande de son maître, tous les matins à cinq heures moins cinq, Martin Lampe, son valet, entrait dans la chambre et criait « C'est l'heure ». Cinq minutes plus tard, Kant était à sa table de travail. À douze heures quarante-cinq précises, il quittait son bureau et donnait le signal du repas en lançant « Il est moins le quart ». Il invitait toujours le même nombre de convives, toujours prévenus au dernier moment. Tous les après-midi, il faisait sa promenade en solitaire. Deux événements entraînèrent un dérèglement de son emploi du temps : la lecture de l'Émile de Rousseau et l'annonce de la prise de la Bastille", écrit Caroline Golliau.

Kant a exercé une influence considérable sur l'idéalisme allemand, la philosophie analytique, la phénoménologie, la philosophie moderne, et la pensée critique en général. Son œuvre, considérable et diverse dans ses intérêts, mais centrée autour des trois "Critiques" fait ainsi l'objet d'appropriations et d'interprétations successives et divergentes.

Kant voulait sortir l'homme de l'état de minorité avec le courage de l'utilisation de la raison. Il se sentait investi d’une mission intellectuelle importante à laquelle il ne pouvait déroger. Il a consacré sa vie en cherchant les réponses à ces trois questions :.

Que puis-je connaître ?

Que dois-je faire ?

Que m’est-il permis d’espérer ?

La doctrine de Leibniz lui apprend que la force représentative et la force motrice participent l'une de l'autre en se superposant réciproquement.

La fameuse pomme de Newton lui a apporté la preuve que la science de la nature est reliée aux mathématiques et à la physique.

Son point de vue civil espère l'émancipation juridique de la pensée philosophique à l'égard de la tutelle exercée par la théologie d'une religion positive par une obstination existentielle.

Tirant la leçon de Rousseau, il place l'idée de la révolution et de la liberté au centre de son système par la pratique de l'existence selon un devoir envers lui-même avant de l'imaginer pour les autres.

Quant à moi et les Réflexions du Miroir

Je me suis rendu compte que je ne connaissais que le nom "Kant" et pas sa philosophie.

Bravo pour avoir tenté de l'expliquer Kant par ces 20 podcasts.

C'est plus clair.

Mais dans quels cas, cela peut s'exercer aujourd'hui dans la pratique ?

Umberto Eco, sémioticien (celui qui construit une relation entre les plans du signe, en signifiant les corrélats du signe par les concepts référents), a écrit "Kant et l'ornithorynque".

Que vient faire Kant avec l'ornithorynque ?

Rien ! Ils ne se sont jamais rencontrés.

Mais l'ornithorynque est inclassable dans les nomenclatures des naturalistes tout comme Kant en philosophie.

Je ne sais si c'est Kant ou Eco qui aurait rendu moins perplexe les politologues actuels, attaché à définir des catégories de l'entendement entre la droite et la gauche qui se bataillent pour trouver le centre.

Qui est-ce qui nous permet de distinguer un éléphant d'un tatou ?

Avec des mots qui restent toujours très symboliques et dépendant d'un langage parmi les milliers de langues très particulières ?

C'est pas sûr. Avec le dessin de la page de garde du livre, c'est déjà plus clair ?

Comment notre appareil cognitif et notre appareil linguistique se combinent-ils pour nous restituer l'objet extérieur avec des mots ?

Au gré d'anecdotes paradoxales, Umberto Eco entraîne le lecteur de sourire en surprise dans tous les vertiges de la logique au sujet des problèmes de l'être, de la vérité, du mensonge, de la référence, de la réalité, de l'objectivité de la connaissance et de la conjecture.

"Sur le lac des signes, ce merveilleux ballet de jeux de mots convoque toutes les ressources de l'esprit : celui qui inspire comme celui qui divertit. " écrit Pierre Billard qui annonce que Umberto Eco rend heureux et intelligent.

La séquence 8. Arrête de mentir : Kant s'est posé beaucoup de questions que l'on doit se poser de plus en plus aujourd'hui avec les Fakenews transmis sur les réseaux sociaux.

Benjamin Constant s'oppose radicalement à Emmanuel Kant dans "Le droit de mentir".



L'illégitimité du mensonge est à la fondation de la métaphysique des mœurs pour Kant.

- Mentirais-je d'embarras en faisant une promesse que je n'ai pas l'intention de tenir ? Non, répond Benjamin Constant

- S'écarter du principe de mentir est toujours une mauvaise action. , dit Kant.

Pendant six semaines, ARTE reprend le feuilleton belge "Des gens bien" : "En pleine nuit Tom Leroy appelle les secours, catastrophé. Il vient de faire une sortie de route, sa voiture a pris feu et sa femme est restée coincée à l'intérieur. Tout le monde est sous le choc, Tom est policier et donc, il est au-dessus de tout soupçon et les mensonges partent de tous les côtés.

D'après Constant, tout le monde n'a pas droit à la vérité.

D'après Kant, tout le monde n'a pas droit à la vérité.

Les préjugés ont l'avantage de se trouver à la base des institutions, quand celles-ci ont trouvé le chemin de s'adapter à la vie commune par un usage habituel et intime que l'on peut, traqué par le remord, par le manque de franchise ou l'impossibilité de trouver une solution, trouver sous forme d'un abri et d'un asile.

Le principe moral de dire toujours la vérité rendrait la société impossible.

Le principe intermédiaire entre vérité et mensonge contient des moyens d'application très glissants.

Si la doctrine apporte des effets désastreux en finale, elle peut devenir absurde.

Le mensonge bien intentionné, bien dimensionné peut, par un effet du hasard, devenir punissable ou injuste tout en entraînant sa propre responsabilité.

La métaphysique du droit fait abstraction des expériences antérieures représentant des axiomes, des postulats et des problèmes d'harmonie.

Etre sincère, c'est surtout d'abord avoir un devoir envers soi et ensuite, un droit envers les autres.

Je me suis procuré "Critique de la raison pratique" traduit par Jean-Pierre Fussler.

En postface, il est dit : L'homme est sans doute très éloigné de la sainteté, mais il faut que l'humanité dans sa personne soit sainte pour lui. Dans la création, tout ce que l'on veut et qu'on a quelque pouvoir, peut être employé simplement comme moyen sont des fin en soi grâce à l'autonomie de sa liberté...".

L'existence de la liberté transcendantale est prouvée par la raison et par l'expérience de l'obligation éthique vécue à priori dans le sentiment paradoxal du respect dans lequel la loi morale est un impératif catégorique pour être le ressort d'un arbitre. La liberté indépendante et autonome par rapport à la nature est effective sans illusion mais suite à un fait non empirique de la raison pratique même si l'arbitre est affecté par un penchant au mal dans un langage plus cartésien que religieux. La réalité est objectivée par la pratique indubitable dans une caractéristique ontologique fondamentale, déterminée par l'objet en fil conducteur pour en dévoiler l'intérieur subjectivé sur la base d'un acquis définitif. Le concept naturel et la sensibilité surnaturelle ne sont pas influencés par le concept de la liberté. L'excès de liberté personnelle constitue le mystère pour la raison spéculative par rapport à l'humanité. La réhabilitation critique de la sensibilité reçoit une fonction métaphysique par rapport au mode d'intelligence du système des principes de l'entendement des ordres des choses. Le sujet qui se sait libre du sensible est fini par la certitude qui excède les possibilités de la pensée théorique. "Si la loi morale avait besoin de Dieu et d'une vie future pour nous obliger, il serait absurde de fonder sur un tel besoin la croyance en la réalité effective de ce qui peut satisfaire ce besoin".

Vous n'avez pas tout compris ?

Ce n'est pas grave. Etudiez les préceptes kantiens par cœur pour une examen de philosophie.

En 2016, j'avais écrit "Les Lumières, un héritage en péril ?" dans lesquelles Kant, Spinoza, Smith dialoguaient avec les encyclopédistes français pour créer des courants de pensée singuliers et pour chercher les limites où l'art et les sciences resteront bénéfiques.

Si le doute s'installe dans la doctrine ?

Pas de problème. Il n'y a plus rien de tout cela.

En 2024, tout est éteint. Il n'y a plus de lumières pour nous éclairer. Les bombes peuvent les avoir éteintes.

A partir de ce dimanche, je ne pourrai plus lire Tintin.

Ce personnage fictif belge est limité entre 7 et 77 ans.

L'âge de Tintin est difficile à déterminer visuellement mais sa petite taille et son aspect chétif peuvent faire croire que ce n'est pas un adulte.

Tintin lutte contre le Mal en général, ou du moins contre tout ce qu'il estime être mal par la sagesse.

Est-ce relatif à la philosophie de Kant ?

La réponse se trouve peut-être dans les....

Je ne suis pas philosophe.

Je me suis entouré de bits et de chiffres et cela m'a paru bien plus facile et intelligible à assimiler dans la rationalité des hommes. Les montants sont soit au débit (-) soit au crédit (+). Au moment où on fait le bilan, l'addition des deux montants doivent donner zéro.

De mon temps de jeune étudiant, le 1er septembre était le jour pivoit entre la rentrée et le retour à l'école. Aujourd'hui, les belges francophones y retournent une semaine avant cette date et les flamands continuent à utiliser celle-ci.

Mercredi, le cactus lançait "Obligeons le Smartphone en classe



La plume de Thomas Gunzig revenait aussi avec des idées philosophiques dans la pratique le plus concrète



Internet, les réseaux sociaux et le Smartphone se sont introduits dans les pensées.

Kant dans ses voyages immobiles a pris du recul en réfléchissant à la philosophie à un certain âge

Alain Bashung, l'a fait en prenant de l'altitude.

Allusion