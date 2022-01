L’après repas dominical

Un dimanche soir pas tout à fait comme les autres

Les convives sont partis, la maison s'est soudainement vidée, laissant, épars, les reliefs des différentes étapes de la réception. La cuisine est un champ de bataille du côté des troupes battues à plate couture. La retraite a laissé des monceaux des éléments de la cantine, cette roulotte de l'intendance abandonnée à la gourmandise de l'ennemi.

C'est un triste spectacle que ces plats vidés qui ne laisseront aucun reste pour le lendemain. Ne croyez pas que le marmiton s'est montré pingre. Il y a eu tout simplement un pillage en règle, une main basse sur tout ce qui pourrait faire plaisir. Des récipients de fortune ont été employés pour laisser les plats vides et pas encore lavés. Ceux-là reposent dans une ambiance morose alors que l'évier regorge déjà de vaisselle.

Tous les ustensiles qui ont œuvré de concert à la réalisation de cette savante organisation qui constitue un repas dominical baignent dans un jus qui n'est plus tout à fait le leur. Ils sont là, trempant dans une eau trouble, grasse, odorante, chargée de sauces et d'éléments abandonnés dans la précipitation du service. Le siphon en aura certainement une indigestion.

La vaisselle quant à elle attend son heure. Elle ira rejoindre le lave-vaisselle non sans avoir subi un rinçage absolument indispensable tant le menu n'a pas joué la carte diététique. Les verres occupent une étendue toute singulière. Ils se font systématiquement remarquer dans pareille circonstance. Ils se refusent à un rangement rationnel eux qui sont de formes et de tailles si différentes. Et que dire de leur nombre ? À Cana comme ici, c'est surtout la multiplication des récipients qui constitue le véritable miracle du repas.

La grande table de cérémonie qui fut le théâtre de la cène gastronomique n'en est pas pour autant libérée de tout désordre. Il y demeure les tasses à café, le sucre, le miel, les verres à liqueur pour les ultimes adeptes de ce supplément alcoolisé. Les petites cuillères ont comme les verres une propension à se salir sans compter le nombre des convives.

Ne pensez pas que nous ayons fait le tour de la question avant que de retrousser les manches pour se lancer dans une mission presque impossible. Il y a encore la table basse du salon qui n'est pas en reste avec une nouvelle série de verres et de petits réceptacles à amuse-bouche. Les fines gueules doivent avoir un grand sens de l'humour si on en juge le désordre de l'endroit.

Il est presque établi que le lave-vaisselle n'y suffira pas. Sa contenance n'est pas à la hauteur de l'appétence de la troupe. Se pose un problème de taille, trouver de la place pour libérer l'évier mais tout autant dégager un espace propre pour poser la vaisselle après essuyage. La quadrature du cercle est une vaste plaisanterie comparée à cette équation aux multiples inconnues maintenant que les relations sont parties.

Au préalable, il convient de remplir ras la gueule le lave vaisselle, seule possibilité d'y voir un peu clair dans ce capharnaüm qui fait soudain regretter cet excellent moment passé entre amis. Les mots secs s'échangent dans cette cuisine bien trop petite, le ton monte jusqu'à ce qu'un verre ne vienne se briser sur le carrelage. Ses éclats seront les derniers, son sacrifice sonne la paix pour ceux qui vont tenter de tout remettre en ordre.

La poubelle déborde. Mauvais temps, les éboueurs ne passeront pas avant quelques jours. Pourvu que la météo reste au froid. Mais quelle mauvaise idée que d'avoir fait du poisson dans de telles conditions ! Après de longues minutes, la maison retrouve forme humaine. Tout semble avoir été remis en état. Fort heureusement, la prochaine fois, le repas ne se tiendra pas chez ceux-là. Il en salive d'avance, heureux de profiter de la table des Machins sans avoir à participer à l'intendance.

La nuit est tombée, la fatigue gagne à moins que ce ne soit les abus qui se font sentir. Va-t-on repasser à table ? Une petite soupe ou simplement un fromage blanc ? Un petit plateau télé ou un nécessaire jeûne ? Chacun fera comme bon lui semblera, l'essentiel étant de salir le moins de vaisselle possible...

À contre-temps