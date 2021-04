L’artisan qui parle à l’oreille d’un baudet

Mon roman en vrac :

Chapitre XV













TRANSFUGE





24 décembre









Au feu rouge, toujours offrir une orange à l’agent de quartier. Il sifflera un air de rossignol et vous le confiera sous une envolée d’oies.









Accompagnée de Night Ride across the Caucase de Loreena MCKennit, Olga roule roule dans les traces de la Princesse Dahud-Mérope Allaeys et Guido Banne.

En chemin elle accueille sur le siège à côté d’elle un vagabond et son infortune.

Il connaît le chemin par son coeur exalté au Bloody Mary. Olga lui offre son vieil imper Colombo et examine dans le rétroviseur le col de son ensemble vert émeraude. La voiture se laisse happer par les vents contraire à l’ancienne direction.









Odile et Arturo ont invité leur amie aux Dormantes pour les fêtes de fin d’année. Au moment de son arrivée, la soirée est déjà entamée.





Pour la nuit de Noël, des perdreaux au cidre ont été préparés. Guillaume, cette fois est accompagné de son épouse. Une très jolie femme au longs cheveux roux et bouclés, son regard est de feu, doré et bleuté, tels ceux des pilleurs nocturnes. Une autre Princesse Dahud, mais aux gestes calmes et posés. De nombreux hommes ont dû se fracasser sur les récifs de son regard. Mais seul Guillaume semble avoir réussi à les aborder sans dommages et tel Arsène Lupin, lui dérober un instant, le trésor de ses nuits. Il semblait très amoureux. Guillaume venait d’apprendre le décès du peintre Jean Burgrave par la presse locale qui avait fait un article sur ses peintures.













Olga a emporté les deux tableaux qu’elle a posé à côté de celui de Guillaume représentant le couple à cheval. Le feu de le cheminée les ranime d’une étrange lueur. Elle a aussi transporté une caisse pleine de livres sur les naufrageurs et les phares qu’elle a déniché dans la libraire de Monsieur Lampe pour les offrir à ses amis.





En fin de soirée, Hugues, le coéquipier et ami de Guillaume frappe à la porte.

Ses trait sont fatigués et son teint, blafard. Pour lui, Noël est un jour comme un autre.

Les habitants de la région en émoi, ne comprennent pas que le ou les meurtriers n’aient toujours pas été identifiés. Tôt le matin, une tache de sang, une énorme tache de sang se dessinait au Pied du Radiant.

Comme il avait un peu neigé, le contraste était saisissant.





Les parents d’un fermier connu dans le région se sont présentés au commissariat, le regard épouvanté. Ils avaient découvert leu fils pendu à un crochet dans leur étable.





Aux pieds du pendu, gisaient un âne et un boeuf égorgés. L’âne portait un fanal allumé comme au temps de naufrageurs. Un seau en bois, comme il en existait était renversé dans la mare de sang. Sur la table trâinait un couteau à huîtres. D’après Hugues, c’était le même couteau qui avait servi pour les meurtres au phare et l’égorgement des animaux.

Bruno, leur fils souffrait d’une forme d’Hermaphrodisme. Maladie génétique de plus en plus fréquente depuis que le sol de Normandie était pollué par divers toxiques et l’industrialisation. Avait-il voulu laisser un message aux habitants ? Le lignée de Rollon, premier Duc de Normandie risquait-elle de s’éteindre ? Etait-il le meurtrier au phare.

Rien ne permettait de l’affirmer. Il avait simplement trouvé le couteau sur le sol et s’en inspirer.





Hugues avait pris des photos du phare taché de sang avec un grande précision. Elles ressemblaient au tableau de l’exposition du peintre Burgrave.

















Il était minuit.









Dans une cuillère en argent, recueillir des nuages barbe-à-papa et les déposer sur les ailes tendre d’un sapin vert de gris.