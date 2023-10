L’écureuil fait sauter la banque

Un conte courant.

Un écureuil aventureux décida de s’installer dans un grand parc urbain, un espace arboré, préservé des visiteurs indélicats par de grandes grilles en fer forgé. Pour l'animal, s'insinuer là ne lui posa aucune difficulté, les caméras de surveillance ne trouvant rien à redire face à cette intrusion dérisoire. Bien au contraire, un cadre de cette noble institution vit d'un bon œil l'installation de cet hôte sylvestre. Il y voyait là comme un juste retour des choses.

Il est vrai que le petit rongeur venait de mettre les pattes dans le parc de l'agence centrale Caisse d'Épargne, attiré sans doute par une enseigne qui semblait lui dire qu'il serait là chez lui. Au début, il faut bien l'avouer, il ne fut pas du tout déçu de son choix. Le lieu était accueillant, les pelouses bien entretenues, la fréquentation rare et les arbres riches de promesses à venir. Il y aurait largement de quoi constituer des réserves.

Il espérait bien trouver une compagne, une femelle écureuil aventureuse qui tout comme lui, oserait affronter les périls de la ville pour venir y trouver un havre de paix. En attendant, il lui fallait trouver un refuge digne de constituer un nid d'amour. Il s'employa ainsi à apporter des aménagements à son petit refuge pour séduire une éventuelle visiteuse tout en préparant des réserves pour la mauvaise saison.

Son rêve se réalisa. Il avait tant œuvré pour cela que son travail fut largement récompensé par l'arrivée d'une charmante demoiselle. Il fut agréablement surpris de découvrir que sa visiteuse était fort différente de lui. Écureuil roux, fort commun dans notre région, il découvrait que sa camarade avait une robe toute noire qui à franchement parler, lui conférait un charme fou. L'animal ne lui posa aucune question, ne cherchant pas à savoir d'où elle venait pour avoir une robe pareille.

Le couple se trouva en harmonie, qu'importe les couleurs et les origines. Hélas, il n'en fut pas de même pour les dirigeants de l'établissement bancaire qui virent d'un fort mauvais œil l'intrusion de la belle. Non point qu'ils aient quelque chose contre la couleur noire mais parce que les gens étant méchants, ils craignaient tout au contraire que des esprits tordus ne viennent mettre en cause l’honnêteté de la banque.

Des photographies circulaient déjà sur les réseaux sociaux de cette femelle au pelage de nuit. Des esprits retors prétendaient avec slogans à l'appui que la Caisse d'Épargne de l'endroit se spécialisait dans le blanchissement des réserves douteuses. Le conseil de surveillance de l'établissement s'émut de la mauvaise publicité et entendait faire la chasse à l'intruse quand des informations émanant des caisses de dépôt les poussèrent à différer leur décision.

Depuis la publication des premières photographies, une augmentation sensible des dépôts, essentiellement réalisés par de nouveaux clients était constatée. Il fut décidé d'attendre pour mesurer si ce phénomène était transitoire, une simple coïncidence ou un mouvement de fond. Il fut même organisé un concours photographique pour mettre en valeur la charmante petite femelle.

Les résultats furent éloquents. L'exposition reçut un immense succès public, les photographes ayant fait assaut de talent pour mettre en valeur ces deux animaux, dans leur différence tout en mettant en valeur la robe sombre de la belle à la manière des Outrenoirs de Soulages.

Ce fut une exposition des dépôts, nombre d'épargnants voyant dans cette formule d'outrenoirs qui fut reprise par les spécialistes et les journalistes comme une promesse non pas seulement de blanchiment mais aussi d'évasion fiscale. La banque croulait sous les fonds déposés par des clients qui ne donnaient pas toutes les garanties d'honorabilité. Mais comme l'argent n'a pas d'odeur, les caissiers, curieusement fermaient les yeux.

La suite serait délectable si malheureusement un drame ne vint noircir ce récit. La belle avait des fourmis dans les pattes. Elle avait des envies d'exploration et parfois faisait des infidélités à son compagnon et son parc. Elle allait visiter d'autres parcs privés assez nombreux dans ce quartier. Il lui fallait parfois traverser la rue et c'est là que survint le terrible accident.

La pauvrette finit son existence sous les roues d'un camion blindé de transport de fonds qui justement venait quérir les sommes folles déposées ici par le truchement de celle qui allait périr sous le poids de sa notoriété. Un témoin qui ne se contenta pas d'être oculaire, saisit son téléphone pour faire un cliché. L'image fit le tour des réseaux sociaux et provoqua une vive émotion dans tout le pays.

Malheureusement, elle enclencha dans le même temps une panique financière. Les déposants douteux se ruèrent vers l'établissement pour retirer ce qu'ils avaient déposé sous des promesses illusoires. Les comptes courants se vidaient à vue d'œil tandis que le malheureux écureuil roux porta le deuil de son amoureuse.

Il déprima tant qu'il se dit que cet établissement n'était pas forcément un bon emplacement. Il quitta l'endroit se jurant de ne plus jamais se fier aux enseignes et retourna vivre en forêt sans pour autant chercher à fonder un nouveau couple. Il resta ainsi fidèle à sa chère femelle au pelage noir qu'il chérit éternellement dans son cœur.

À contre-dépôt