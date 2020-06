L’ÉNIGME des HÉBREUX : D’où viennent-ils ? Comment sont-ils apparus ? Que leur devons-nous ?

On sait finalement peu de choses des premiers Hébreux ! Nos recherches historiques ne nous ont mené à rien de substantiel. Je pense que c'est parce-qu’on ne les cherchait pas au bon endroit.

Cet Article fait suite à celui intitulé :

> L'énigme des Hébreux (Ancienneté, Habirous, Shasous)

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-enigme-des-hebreux-sont-ils-un-225148

Voici le plan de la présente recherche :

> INVESTIGATIONS sur les PREMIERS HÉBREUX.

> L'APPARITION des PREMIERS HÉBREUX.

> CONCLUSIONS

>>> INVESTIGATIONS sur les PREMIERS HÉBREUX.

> Entrée en matière

L'Encyclopaedia Britannica explique que le mot hébraïque « ibrim » (signifiant ''Hébreux'') pourrait dériver d'un autre mot hébreu « eber » (signifiant « autre côté »). Selon le contexte traditionnel, Abram serait ainsi arrivé au pays de Canaan depuis « l'autre côté » de l'Euphrate ou du Jourdain. (7)

« Être en passage, telle est la signification de l'hébreu. (…) Du fleuve de l'Euphrate, pour Abraham à celui du Yaboq [affluent du Jourdain] pour Jacob, il s'agit ici et là de passage. » Pour Moïse, « Ce passage, est représenté dans le livre de l'Exode par celui de la mer des joncs [Mer Rouge] » (8) [Ref. récit de Exode 13:18]

Mais, à l'époque supposée des Patriarches (et même bien longtemps après) on ne trouve nulle trace historique du terme « Hébreux » : les archives royales d' Égypte Ancienne, de Mésopotamie, de Syrie, d'Ougarit, etc sont muettes pour ce terme.

Aussi est-il surprenant et remarquable de noter que c'est d'abord dans l'Ancien Testament que ce terme fait son apparition. Mais, étrangement pourtant, « le terme ''Hébreux'' apparaît presque toujours dans la Bible Hébraïque comme un nom donné aux Israélites par d'autres peuples, et non comme un terme utilisé par eux-mêmes. » (7)

Je suis allé chercher dans l'Ancien Testament et, effectivement, il apparaît que deux peuples étrangers y auraient mentionné les Hébreux : les Philistins (Genèse, Nombres, 1 Samuel) et les Égyptiens (Exode). En outre, l’Éternel (parlant à Moïse) et Moïse (parlant au Pharaon) mentionnent aussi le terme...

Sachant que, pour le Pentateuque, « la rédaction et la réunion des différents livres (…) constituent un long processus qui s'est étalé sur plus de cinq cent ans » et « qu'aucun livre n'a été écrit d'un seul trait » (1) il devient intéressant de considérer les plages temporelles consacrées à la rédaction de ces derniers textes mentionnant les Hébreux (en siècles av. JC) : Genèse (VIII à III), Nombres (VIII à VI), 1Samuel (VI à V), Exode (VIII à VI), etc. (9)

Le Théologien Thomas RÖMER rappelle que, durant notre dernier demi-siècle, un grand changement s'est produit dans les études Bibliques quand on s'est rendu compte que les textes du Pentateuque étaient beaucoup plus récents qu'on ne croyait . En fait, les textes datent majoritairement du VII-VI ième siècle avant JC (soit : un peu avant et un peu après le règne du Roi Josias ), et tout ce que l'on dit sur les origines a été inventé par les auteurs bibliques. (10)

Notons à ce propos que cette affirmation ne choque pas la plupart des religieux érudits. Ainsi, le rabbin Marc-Alain OUAKNIN dit que « Savoir que Moïse n'a pas écrit la Torah ne me gêne pas. Et l'existence ou la non-existence des patriarches Abraham, Isaac et Jacob me laisse indifférent. Car pour le mystique, même l'existence de Dieu n'a aucune pertinence. Même Dieu est un "peut-être", une hypothèse. Il a inventé le doute, enseigne un maître hassidique, pour que nous puissions douter de lui » (13)

Aussi, nos efforts et nos espoirs de trouver des Hébreux à l'époque présumée des épopées de Moïse et d'Abram (XII ième siècle av. JC ou même bien avant ?) sont vains puisque le terme qui les désignent est d'abord apparu vers le VII-VI ième siècle av JC ! En fait, ''les Hébreux'' de la Bible ressemblent plus à ce qu'ils devraient être (selon les préceptes et prescriptions de l’Éternel qui auraient été reçus aux lointaines origines mythiques dudit peuple ; q ui auraient été abandonnées par les Israélites ; et que la Bible leur enjoignait alors de reprendre ) plutôt que ce qu'ils étaient effectivement au début de la longue période de rédaction/ modification/ ajouts du Pentateuque. (9)

D'où l'importance politique de la (prétendue) « découverte » de l'Antique Livre de Moïse par les prêtres du Roi Josias. (écrits avec des caractères qui n'étaient donc plus en usage depuis bien des siècles... en tout cas, livre que l'on n'a jamais retrouvé). Ce « Livre » sera le Deutéronome selon les uns, ou une première version du Pentateuque, selon les autres... Pour Thomas RÖMER, « il est très possible que le Deutéronome avec lequel on a toujours identifié ce livre ait en effet été écrit, dans sa forme primitive, pour légitimer la politique [du Roi Josias] de centralisation et de monolâtrie , de vénération exclusive du dieu de Juda/Israël. » (1) p. 31

> "Photographie"

Clôturons donc notre petite phase d'investigation par une « photographie » de la population vivant en Juda-Israël (Pays de Canaan), vers cette époque.

Le Pays de Canaan se trouve au milieu du Croissant Fertile, à la croisée des chemins entre la Mésopotamie, le pays des Hattis, les Phéniciens, l’Égypte, et la Mer. A l'époque, beaucoup de peuples du Croissant y étaient en partie nomades tandis que d'autres étaient de grands conquérants.

Bref, le résultat de tous ces mouvements commerciaux, militaires et culturels fait que le Pays de Canaan était devenu très cosmopolite : « (…) Par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan ; ton père était un Amoréen, et ta mère une Héthienne. » (Ezéchiel 16:3) (*)

« (...) en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent aux peuples du pays. (...). » (Esdras 10:2) (*)

C'était une population polythéiste : « Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda ! Et autant Jérusalem a de rues, Autant vous avez dressé d'autels aux idoles, D'autels pour offrir de l'encens à Baal... » (Jérémie 11:13) (*)

Le Culte de l’Éternel y était ''délaissé'' (ou n'avait pas encore percé) : « Puis Josaphat dit au roi d'Israël : Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre de quatre cents , (...) Mais Josaphat dit : N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions le consulter ? Le roi d'Israël répondit à Josaphat : Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel ; (…) c'est Michée, (…). » ( 1 Chroniques 18 : 4-7) (*)

L'archaïque/ primitive tradition des sacrifices d'enfants ''passés par le feu'' y était toujours pratiquée : « A cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda Ont fait pour m'irriter, Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, Les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. (…) Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben Hinnom, Pour faire passer à Moloc leurs fils et leurs filles : Ce que je ne leur avais point ordonné ; Et il ne m'était point venu à la pensée Qu'ils commettraient de telles horreurs Pour faire pécher Juda. » (Jérémie 32 : 32 & 35) (*)

>>> L'APPARITION des PREMIERS HÉBREUX.

Et voici pourtant que l'on commence à parler des Hébreux, vers les VII et VI ièmes siècles avant JC dans les textes qui deviendront le Pentateuque de la Bible. Que s'est-il passé ?

En fait, la zone Palestine/ Canaan s'était trouvée ''depuis toujours'' sous influences ou dominations principalement Égyptienne, Assyrienne, Babylonienne, puis Perse. Voir petit résumé en (2).

Le roi Josias, à la toute fin du VII ième siècle av. JC, a eu une intuition politique géniale. Intuition qui se trouvait aussi correspondre à certaines idées en germes chez ses théologiens. Le moment semblait également opportun : une Égypte moins pressante, et une Assyrie en déclin...

L'idée était d'arriver, comme l'avait fait la Grande Égypte quelques millénaires plus tôt, à unifier le royaume du Sud et celui du Nord. Ici : Juda et Israël. En ces temps-là, la loi de chaque contrée était liée au 'panier' de dieux qui y étaient vénérés. Le terme 'Israël' est construit avec le dieu Cananéen El. Et Yahvé, d'origine Arabe, était plus souvent honoré en Juda. Mais partout étaient aussi vénérées les divinités Baal et Ashéra, parmi d'autres...

L'unification effective des deux contrées devait donc passer par l'unification des croyances passant par un seul Dieu commun auquel on transférera les attributs de tous les autres. « Sache donc en ce jour, et retiens dans ton coeur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » (Deutéronome 4:39) (*)

La Théologie monothéiste deviendra le premier pilier fondamental de la réforme du Roi Josias (après période transitoire en monolâtrie). Mais le second pilier est tout aussi essentiel : il s'agit de créer ''ex-nihilo'' un nouveau Groupe Ethnique formant une Nation , qui soit suffisamment homogène pour adhérer à cette théologie : ce seront les « Hébreux ».

> Nationalisme & appartenance Ethno-Culturelle

Yuval Noah HARARI explique que le nationalisme essaie de nous persuader que « des millions d'inconnus appartiennent à la même communauté que nous, que nous avons tous un passé commun, des intérêts communs et un futur commun. Ce n'est pas un mensonge. C'est de l'imagination. (…) les nations sont des réalités inter-subjectives. Elles n 'existent que dans notre imaginaire collectif, mais leur pouvoir est immense. » (3) p. 425

Cette vision de Harari s'intègre très bien dans la définition de ce qui constitue un Groupe Ethnique, énoncée par John Hutchinson & Anthony Smith (12). Définition que reprend Pekka PITKÄNEN (4) pour en appliquer les six éléments-clefs au Groupe Ethnique ''en devenir'' tel qu'il ressort de la lecture de la Bible (A.T.). Cette dernière devenant un instrument politique permettant d'avancer vers une homogénéisation idéologique de la population-cible.

L'intuition politique de Josias en vue de créer de toutes pièces ce nouveau Groupe Ethnique, à partir d'une population cosmopolite , a finalement été mis en œuvre, progressivement, à travers l'instrument des textes du Pentateuque, tels qu'ils auront été élaborés au fil des siècles.

Voici les six éléments-clefs caractérisant un Groupe Ethnique, et leur correspondance dans la Bible :

1 – Le Groupe a un N om . On l'a vu : le Pentateuque a été le premier à utiliser ce terme : les Hébreux. Ce terme permet d'isoler conceptuellement ce Groupe comme différent, au milieu des autres groupes du pays de Canaan.

2 – Identifier une origine mythique commune . Bien qu'en Pays de Canaan les Cananéens soient Sémites, ils ne sont pas considérés comme faisant partie du nouveau Groupe Ethnique, puisque Canaan est fils de Cham et non de Sem : « Les fils de Cham furent : Cusch, Mitsraïm, Puth et Canaan. » (Genèse 10 ; 6) (*)

« Il dit encore : Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem , et que Canaan soit leur esclave ! » (Genèse 9:26) (*)

« L'opposition que l'on trouve dans la Bible entre Israélites et Cananéens n'est nullement une opposition ethnique, mais une construction idéologique au service d'une idéologie ségrégationniste. » (…) « Le groupe ''Israël'' est d'abord une sorte de confédération clanique et tribale. » (1) p. 25

3 – Fournir une mémoire mythique d'un passé commun . Ce sont là principalement les récits relatifs aux Patriarches et aux épisodes liés à l'Exode hors d' Égypte. Des récits émouvants et à priori crédibles dans lesquels un peuple qui aurait été maltraité par Dieu (qui leur aurait envoyé les Babyloniens puis les Assyriens pour les vaincre cruellement, les soumettre et les exiler) et par les Égyptiens (qui les auraient réduits en esclavage) arrive à s'enfuir d’Égypte grâce à un Dieu sur-puissant et protecteur qui aurait confié à Moïse la mission (avec l'aide de prodiges réalisés en Mer Rouge et dans le Désert) de ramener ce peuple vers la Terre où coule le lait et le miel, terre qui lui avait déjà été préalablement promise par Dieu par l'entremise du Chaldéen Abram.

Sachant, comme il a été dit plus haut, que tout ce que l'on dit sur les origines a été inventé par les auteurs bibliques . (10)

4 – D onner un sentiment de Culture spécifique commune . Il y a un assez large consensus parmi les érudits sur le fait qu' « Il est essentiel de considérer la religion biblique comme un sous-ensemble de la religion Israélite, et la religion Israélite comme un sous-ensemble de la religion Cananéenne. » (M. D . Coogan) (5) Pourtant, le commun a souvent le sentiment qu'il y a eu dans la durée une grande continuité religieuse en dépit des évolutions structurelles fondamentales du polythéisme vers le monothéisme.

Pour les Hébreux, l'Alliance est un lien privilégié entre le Dieu Universel et Son peuple choisi :

« J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi , selon leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » (Genèse 17:7) (*)

« Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu ; et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi , pour que tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre . » (Deutéronome 14:2) (*)

Le sentiment de faire l'objet d'un traitement privilégié de la part du Divin est très valorisant, donne des ailes, et des responsabilités.

Par ailleurs, la tradition du ''signe de l'Alliance'' par la circoncision a été introduite pour les Hébreux. Ceci bien que cette pratique ait été alors commune en Égypte, depuis plusieurs millénaires (pour les prêtres, selon Hérodote) (en fait depuis les premières dynasties).

En outre, la multitudes d' injonctions spécifiques , alimentaires ou autres, aident à se distinguer au quotidien.

5 – Identifier une Patrie territoriale pour un peuple au passé en partie nomade. Elle est ''attestée''par la dizaine de promesses faites/ rappelées par Dieu aux Patriarches et, en particulier celle pour le Pays de Canaan (Genèse 17:8) à laquelle est jointe le commandement d'en chasser les habitants du pays : « (…) Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays (…) Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. » (Nombres 33:50-56) (*)

Il y a aussi la promesse pour le ''Grand Israël'' du Nil à l'Euphrate (Genèse 15 : 18-21), avec une ''perspective'' pour toute la terre (Exode 19:5).

Le moins que l'on puisse dire est qu'il s'agit assurément d'un Dieu Tribal.

6 – Créer un Sens de Solidarité interne au Groupe . Je pense que, ayant intégré les cinq points précédents, la Solidarité vient naturellement, sans effort aucun.

> Autres points-clefs favorisant l'omogénéisation

En outre, je vois quelques autres aspects importants qui ont sûrement contribué au succès initial de l'entreprise du Roi Josias :

1) Yahvé, dans sa veste de Dieu Unique Universel Tout Puissant ET néanmoins Tribal :

En Égypte, Il est le maître : « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » (Exode 12:12) (*)

Et rappelons ce ne sont pas les dieux des autres Nations qui ont massacré et vaincu les Israélites en Samarie et en Juda, mais c'est bien Jahvé lui-même qui l'a fait faire à ces Nations, pour punir les Israélites de ne pas avoir suivi Ses commandements et prescriptions.

Yuval Noah HARARI analyse : « Les Juifs anciens croyaient ainsi que (…) si le roi de Babylone Nabuchodonosor avait envahi la Judée et exilé son peuple, c'étaient là certainement des châtiments divins de leurs péchés. Et si le roi de Perse Cyrus avait triomphé des Babyloniens et permis aux exilés juifs de rentrer chez eux et de reconstruire Jérusalem, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, avait dû entendre leurs prières de repentance . La Bible n'admet pas la possibilité (...) que Nabuchodonosor ait pu envahir la Judée pour servir les intérêts commerciaux babyloniens ; et que le roi Cyrus ait eu ses propres raisons politiques de favoriser les Juifs. (…) Cet égocentrisme caractérise les humains dans l'enfance. Dans toutes les religions et les cultures, les enfants se croient le centre du monde et s'intéressent assez peu aux situations et aux sentiments des autres. » (6)

On l'a vu, Yuval Noah HARARI (Université Hébraïque de Jérusalem) souligne que « Le judaïsme (...) a soutenu que le maître suprême de l'univers a des intérêts et des partis pris, mais que Son principal centre d'intérêts est la minuscule nation juive et l'obscure terre d'Israël. ») (3)

2) Il accepte la double appartenance Ethnique. Car c'est une voie vers l'assimilation : « Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel ; tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms.(...) pour la tribu de Juda : Caleb , fils de Jephunné ; (…). » (Nombres 13 : 3-6) (*) Caleb était Kénite (Arabe)

3) Mais Il exige l'endogamie ethno-culturelle. C'est en effet une forme de ''clôture'' sociale qui évite la perte de substance pour le nouveau Groupe Ethnique en construction.

« Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers , se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. » (Néhémie 9:2) (*)

« Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays ; et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » (Esdras 9:2) (*)

« Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants , selon l'avis de mon seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Et que l'on agisse d'après la loi. » (Esdras 10:3) (*)

Notons que, de nos jours, l'idée de l'existence d'une ''identité génétique'' du 'peuple Juif' existe et s'inscrit même dans les pratiques Israéliennes de Tests génétiques. Les Tribunaux Rabbiniques ont franchi le pas. Et la Cour Suprême Israélienne semble leur donner raison. (14) Ceci malgré les réticences des scientifiques du fait de la proximité du concept avec les théories racistes nazies.

Le journaliste Israélien Gideon LEVY a 'testé' ce Test ADN, lequel est réalisé aux USA. Gideon Levy est un homme admirable (nombre de ses Articles sont traduits en Français par l'Union Juive Française pour la Paix.) (17) Le résultat du Test suggère que Gideon Levy est « Juif Ashkénaze racialement pur à 100% », bien que le Test permette aussi d'affirmer qu'aucun de ses ancêtres, dans les derniers 275.000 ans, « ne se sont jamais approchés de la Terre d’Israël »...

Peut-être sera-ce parcequ' on ne cherchait pas les Hébreux au bon endroit !?...

>>> CONCLUSIONS

> En synthèse, je dirais que le ''peuple Hébreu '' a été initialement conçu comme une ''création'' Politique utilisant un ''instrument'' Théologique ad hoc visant à homogénéiser les croyances et les modes de vie de certains groupes de populations hétéroclites/ cosmopolites, afin de les amener à participer à la mise en œuvre du Projet Politique fédérateur du Roi Josias (et de ses théologiens), sur certains territoires.

« Les rédacteurs et compilateurs des textes de l'Ancien Testament ont entamé leurs activités scriptoriales en utilisant les matériaux empruntés ou hérités de ces cultures dans lesquelles ils baignent et sur lesquelles ils bâtissent une partie du socle culturel du futur Occident . » (15) p. 302

Ce Projet Politique est une œuvre qui s'intègre à un corpus pré-existant ou en formation, et a donc, progressivement et sur une longue période, largement dépassé les ambitions de Josias.

Au final, le Groupe Ethnique des Hébreux aura vécu durant l'une des toutes premières étapes-clefs d'un long processus syncrétique Judéo-Chrétien qui nécessitera plusieurs décisions politiques fondamentales pour pouvoir se poursuivre jusqu'à nos jours : d'abord par celle du Roi Josias (à la fin du VII ième siécle av. JC), ensuite par celles des Empereurs Perses (VI ième et V ième siècles avant JC), et enfin par les Empereurs Romains (aux 1er et IV ièmes siècles de notre ère). (a) (b) (c)

> Les Israélites, les Hébreux, et les Juifs.

Avant que le stratagème de Josias ait porté ses fruits (bien après lui, donc), nous avions affaire à des Groupes Israélites polythéistes dotés chacun de son dieu Tribal . Pas encore les Hébreux.

En suite à l'initiative du Roi Josias, sans doute aussi inspirée par les théologies monothéistes (c) d' Akhénaton ou de Zoroastre (alors déjà vieilles d'au moins un demi-millénaire !), s'est progressivement formé le Groupe des Hébreux monothéistes qui avait conservé l'ancestral concept de dieu Tribal pour son Dieu unique.

Plus d'un millénaire avant l'époque du Roi Josias, tout Égyptien éduqué savait que chacun, à son décès et après jugement, pouvait avoir accès à la vie éternelle de son âme si, de son vivant, il avait respecté la Loi de Maât (Justice, Équité, Dignité) (d). Mais ceux qui ont écrit les récits relatifs à Moïse, ne le sachant pas, n'ont pas pu faire figurer cet aspect fondamental dans les révélations qui lui auraient été faites.

Il faudra attendre l'époque Perse pour que le savoir relatif à l'Enseignement de Zoroastre commence, progressivement, à venir compléter la panoplie Théologique du Groupe des Juifs monothéistes. (c) En effet, « On ne peut parler de juif ou de judaïsme avant l'époque perse,voire avant l'époque hellénistique, car c'est seulement vers le IV ième ou III ième siècle [avant JC] que se met en place un système religieux qui ressemble à ce que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de judaïsme. » (1) p.20

A mon sens, les Juifs ne sont plus les Hébreux, bien que l'on ait continué à appeler Hébreux des groupes qui avaient acquis une toute autre conception de l'Au-delà. En effet, les Hébreux vivaient dans un monde encore immuable où la vie s'arrêtait à la mort (au shéol) (d). Tandis que les Juifs (et les Chrétiens) allaient, après divers épisodes, vers un Futur très différent de vie éternelle de l'âme après la mort du corps.

Les Juifs étaient alors -et resteront- dotés de leur dieu Tribal. Et ce n'est qu'après la prise de Jérusalem par les Romains, au 1er siècle après JC, que les dogmes fondamentaux issus du Zoroastrisme (11) auront largement pris racine dans le Judaïsme et par-delà chez les Chrétiens : ce sont l'Au-delà, le Paradis, l'Enfer, le Purgatoire, le Sauveur de la Fin des Temps, l' Apocalypse, le Jugement, le Royaume de Dieu, la vie éternelle, ... (a) (e) qui seront transposés quasi tels que reçus des Mages polythéistes, c'est-à-dire déformés par rapport à l'Enseignement originel de Zoroastre. (11)

> Les ''ressorts'' spécifiques de Josias

Il ne fait plus mystère que les aspects fondamentaux (Monothéisme, Eschatologie, mythes de la Création, etc...) des Religions Judéo-Chrétiennes ont été empruntés à (ou inspirés par) d'autres Religions et d'autres Cultures (Sumériens, Cananéens, Zoroastriens, Égyptiens, Arabes,…). C'est le lot ordinaire de toutes les religions que de se construire en utilisant aussi les 'matériaux' disponibles. (a) (b) (c) (d) (e) Tandis que les aspects favorisant la 'création' d'un Groupe Ethnique homogène et solidaire ont été bien inventés, et sont donc spécifiques et originaux dans la Bible.

Nombre d 'érudits affirment que tout cela importe peu. En effet, l'important reste la cohérence interne des textes et la Vision du monde et les Valeurs qu'ils véhiculent.

Et cette cohérence initiale, construite du temps des premiers Hébreux, est restée intacte : elle est fondamentalement celle actuelle, aussi pour les récits mythiques spécifiques relatifs au « Groupe Ethnique » privilégié vus plus haut. Rappelons que de grandes fractions du Christianisme (surtout aux USA) identifient fortement leur propre Histoire à certains aspects de ces récits mythiques. Ref. Article "Le Peuple de Dieu" ci-dessous (b)

Aussi, les ''ressorts'' Politiques qui ont été autrefois activés chez les Israélites par les Textes Religieux, y compris dans le cadre d'une relation privilégiée avec le Divin, pourraient fonctionner tout aussi bien aujourd'hui pour quiconque adhérerait à ces mêmes Textes.

En effet, comme le faisait justement remarquer Alexis de TOCQUEVILLE, « A côté de chaque religion se trouve une opinion politique qui, par affinité, lui est jointe. Laissez l'esprit humain suivre sa tendance, et il réglera d'une manière uniforme la société politique et la société divine ; il cherchera, si j'ose dire, à harmoniser la terre avec le ciel. » (16) p. 426

Tous les éléments Théologiques de la Bible sont demeurés intacts dans les textes des Religions Judéo-Chrétiennes, et pourraient expliquer la fréquente homogénéité de vues politiques d’États ayant des populations de religions Chrétiennes attachés à certains récits émouvants et à priori crédibles du peuple des ''Hébreux'' de l'Ancien Testament, auxquels ils identifient leur propre Histoire car ils la considèrent similaire.

Cet état de choses, et le sentiment de responsabilité/ mission qui va avec la relation privilégiée, pourrait même encourager des Projets toujours plus larges d’homogénéisation politiques, philosophiques, commerciales, financières, éthiques, artistiques, etc etc étendus donc à tous les domaines d'activité humaine, dans une perspective Globale. Comme il ressort d'ailleurs déjà en partie de la Politique Extérieure US. (b) (f)

Nous sommes donc redevables aux Hébreux (et à leur 'coach' Josias) pour une partie du socle culturel de l'Occident. Une partie de socle qui semble bien réelle bien que pourtant fondée sur des récits inventés.

JPCiron

