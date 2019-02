@Erwan Prigent

Car l’entrepreneuse a une vision, c’est une visionnaire, forme de prophétie et de mission autoproclamées.





Non la personne qui entreprend n’est pas une visionnaire à proprement parler ! Dites-vous que nous n’avons de raison de vouloir une chose que si son obtention nous paraît crédible. Par exemple : Je n’éprouve aucun désir de travailler à la conception et la commercialisation d’un téléporteur, ceci quand bien même j’ai la vision que cela ferait de moi la femme la plus riche sur Terre. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas la chose à ma portée, c’est tout. Mais imaginez que je fasse, par hasard, une découverte me permettant d’envisager sérieusement la conception de ce téléporteur ! Eh bien soyez sûr que si je n’avais jamais eu jusque-là le désir de le concevoir, cette fois, je n’aurai plus que cette idée en tête et ça le plus vite possible. Un peu comme si quelqu’un m’avait donné la prochaine combinaison du super loto et qu’il était impératif de la jouer avant le prochain tirage.

Eh bien, selon mon expérience, l’esprit d’entreprise, c’est ça ! Vous ne l’avez que quand se manifeste en vous le sentiment que vous détenez une idée qui va vous enrichir. Du reste, je crois que l’on a bien plus de capacités à avoir de telles idées quand on est jeune, lycéens, étudiants ou autre, car on n’est pas encore obnubilé par la nécessité de mettre ses théories à l’épreuve de faits. Après ça devient plus compliqué, sauf pour des individus hors norme tel que Steve Jobs ou Elon Musk, bien sûr.