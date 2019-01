L’illusion d’optique : du divertissement à la découverte scientifique

L’illusion d’optique est un phénomène étrange créé par notre système visuel et notre cerveau. Elle concerne l’ensemble de la population et fait l’objet de nombreux débats depuis bien longtemps. Utilisée comme moyen de divertissement mais aussi dans notre quotidien, elle suscite l’intérêt général et permet à la science de progresser. Comment fonctionne-t-elle ? Pourquoi l’utilise-t-on autour de nous ? Qu’a-t-on découvert grâce à elle ? Voici une explication claire sur ce sujet passionnant.

Qu’est-ce qu’une illusion d’optique ?

Une illusion d’optique est une image visuelle qui arrive à tromper notre cerveau en nous faisant croire autre chose. Les informations que nous voyons sont mal interprétées et portent à confusion. Ainsi, on peut être certain de voir un objet alors qu’il n’existe pas ou au contraire, ne rien voir alors qu’il est devant nous. Bien souvent, nous sommes impressionnés de l’effet que l’illusion d’optique a sur nous et malgré que nous le sachions, nous nous faisons toujours avoir. Il existe plusieurs types d’illusions que l’on peut classer comme ceci :

l ’illusion géométrique : la plus classique et facile à réaliser. Elle est composée de droites, flèches et toute forme basique. Elle joue sur la dimension et la direction du dessin, comme l’illusion de Müller-Lyer .

: la plus classique et facile à réaliser. Elle est composée de droites, flèches et toute forme basique. Elle joue sur la dimension et la direction du dessin, comme . l’illusion ambigüe : peut-être la plus amusante. Le dessin représente 2 images distinctes qui sont impossibles à voir en même temps. L’illusion de Rubin’s Vase est un bon exemple.

: peut-être la plus amusante. Le dessin représente 2 images distinctes qui sont impossibles à voir en même temps. est un bon exemple. l’illusion distordante : une des plus courante. L’impression de voir des courbes alors que les lignes sont parallèles prouve que notre jugement n’est pas toujours juste. Le Cafe Wall est certainement le plus connu.

: une des plus courante. L’impression de voir des courbes alors que les lignes sont parallèles prouve que notre jugement n’est pas toujours juste. est certainement le plus connu. l’illusion paradoxale : aussi appelée objets impossibles en raison de la difficulté à analyser la construction du dessin. Elle mise sur les reliefs et la perspective pour jouer des tours à notre cerveau. Nous sommes alors incapables de déterminer le haut du bas et d’imaginer la 3D comme c’est le cas avec le fameux triangle de Penrose .

: aussi appelée en raison de la difficulté à analyser la construction du dessin. Elle mise sur les reliefs et la perspective pour jouer des tours à notre cerveau. Nous sommes alors incapables de déterminer le haut du bas et d’imaginer la 3D comme c’est le cas avec le fameux . l’illusion fictive : une personne sous l’emprise de la drogue ou atteinte de schizophrénie peut en faire l’expérience. Elle voit un objet qui n’existe pas dans la réalité.

On peut aussi parler d’illusion de contraste ou de couleur. Certaines parties de l’image paraissent plus ou moins foncées alors que ce n’est pas le cas. Le jeu d’ombres et de lumière est bien présent.

Enfin, l’illusion de mouvement est assez impressionnante pour chaque individu. Elle consiste à nous faire croire que l’image est en train de bouger, bien souvent des cercles qui tournent.

Pourquoi se fait-on avoir ?

Nous avons beau savoir que nous sommes face à une illusion d’optique, notre cerveau continue de nous induire en erreur. Pourquoi ? C’est bien dans le cerveau que tout se joue et non dans l’œil.

Au départ, la rétine de l’œil capture des rayons lumineux en passant à travers la cornée, le cristallin et le corps vitré. L’image créée est inversée dans le système visuel de l’être humain et celle-ci va se remettre en place dans le cerveau. À ce stade, l’image n’est pas encore compréhensible, c’est le cerveau qui se charge de ce travail.

Véritable machine infernale, il est composé de 100 milliards de neurones formant un réseau câblé. Il faut savoir qu’il fonctionne de façon croisée. L’œil gauche transmet l’information dans l’hémisphère droit et inversement. Pour que les données soient correctement retransmises, le corps calleux (sorte de gros câble) relie les deux parties du cerveau. C’est à ce moment-là que l’erreur d’interprétation de l’image est possible. Dans le cas de l’illusion d’optique, les informations recueillies sont contradictoires et le cerveau est perturbé.

On peut aussi noter que le cerveau cherche à tout prix à avoir une explication logique de l’image et a tendance à en faire un peu trop. Pour cela, il puise dans la personnalité, les connaissances et le passé de chacun. La mémoire affective est alors activée et une représentation apparaît. C’est pourquoi les individus ne perçoivent pas l’illusion de la même façon.

Comment est-elle utilisée au quotidien ?

Les illusions d’optique sont bien plus présentes qu’on ne le croit dans notre quotidien. Nous pouvons parfois les trouver par hasard, ou au contraire, elles sont créés de toute pièce dans le but de nous divertir ou d’améliorer des situations.

Dans l’art

Le monde du spectacle utilise cette méthode pour créer des images en trompe-l’œil. Les peintres en profitent pour jouer avec les perspectives et les anamorphoses. Les illusionnistes continuent d’impressionner leur public et les déformations de certaines architectures sont corrigées grâce aux illusions. Au Vème siècle av. J.-C., on avait déjà compris le système avec le Parthénon.

Dans la mode

Pour paraître plus mince, il est conseillé de porter des vêtements avec des rayures verticales. Les lignes horizontales ont tendance à faire grossir une personne. Les couleurs sombres sont également à privilégier

Dans la sécurité routière

Dernier né en date, le passage piéton en 3D. Il consiste à faire croire aux automobilistes que des blocs de bétons se trouvent au milieu de la route. Cela les oblige à ralentir. Certaines lignes de couleur ont aussi été tracées dans le but de réduire la vitesse en donnant une impression de rétrécissement de la chaussée. Quant aux marquages au sol, leur forme est volontairement allongée afin que les conducteurs les voient correctement au volant.

Dans la publicité

Quand illusion d’optique et marketing se rejoignent, les ventes décollent. Les spots publicitaires l’ont bien compris et s’amusent avec notre cerveau. Dove, le Club Med, Honda ou encore Clearasil ont marqué les esprits.

Dans le divertissement

Véritable passion pour certains, l’illusion d’optique cherche à nous divertir en permanence. Nous pourrions passer des heures à analyser ces dessins et à en rire. Que ce soit sur les sites internet ou dans les livres, elle nous bluffe toujours autant.

Quelles découvertes ont fait les chercheurs ?

Bien que divertissante, elle sert avant tout à la science. Les chercheurs ont compris l’importance de développer ce mécanisme car il permet d’analyser le fonctionnement des neurones. Les recherches scientifiques se multiplient pour espérer faire des découvertes importantes. On pourrait alors guérir certains troubles psychologiques comme l’autisme ou la schizophrénie. Les médecins peuvent détecter ces pathologies le plus tôt possible chez un patient grâce à l’interprétation de l’illusion d’optique. Cela expliquerait aussi pourquoi certaines personnes ont des tendances pessimistes et que le jugement d’une situation peut évoluer rapidement.

Grâce à la recherche sur l’intelligence artificielle, un ordinateur capable d’être trompé face à une illusion d’optique a été inventé. Il permettra ainsi de se rapprocher au mieux du système visuel humain pour mieux répondre à nos attentes. Les véhicules autonomes seront alors plus performants, l’imagerie médicale améliorée et la reconnaissance faciale sera à la pointe de la technologie.

Autre analyse récente, la perception que l’on a dépendrait de l’âge. La célèbre œuvre My Wife and My Mother-in-law de William Ely Hill a longtemps été sujet à débat. En 2018, une expérience montre qu’en fonction de notre âge, nous ne voyons pas la même chose. Une personne jeune a plus de chance d’apercevoir la jeune femme sur le dessin, tandis qu’une personne âgée voit la vieille dame.

