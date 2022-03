La boucle n’est pas toujours bouclée

Le nœud de la question …

Qui n'a jamais connu les affres du nœud de lacet ne peut comprendre les lignes courbes qui vont sinuer sur le chemin escarpé de ma mémoire. Tout a commencé il y a peu, lorsqu’une institutrice maternelle, me voyant nouer les cordons de l'une de mes chaussures me fit aimablement remarquer qu'il n'était pas étonnant qu'ils se défassent ainsi.

Tout à mon étonnement, pratiquant la chose depuis fort longtemps, je m'enquis du sens de sa remarque et c'est alors qu'elle m'apprit qu'en effet, le nœud devait respecter une procédure précise que j'enfreignais, comme nombre d'autres règles d'usage du reste. Selon cette experte du lien, j'agissais comme un gaucher, pratiquant l'art de la boucle à rebours.

Comment défaire plus de soixante années d'un geste certes automatique mais à l'évidence, parfaitement inapproprié tant les faits se sont acharnés contre moi au point où j'ai opté pour les mocassins qui s'enfilent sans l'intervention de la main ou mieux encore, le pied nu, loin de toute entrave.

J'ai longtemps pesté contre cette gymnastique récurrente qui me contraignait, moi le mécréant, à la génuflexion ostentatoire, parfois devant une dame, le plus souvent dans un flot indifférent de passants qui eux, n'avaient pas à connaître le même désagrément. La peur de marcher sur mon lacet me poussait à ne pas différer ce geste humiliant qui au fil du temps, imposa de nouvelles stratégies.

Bien vite en effet, le sol me parut toujours plus bas tandis que mon dos se refusait sournoisement à se plier à cet impératif désolant. La recherche d'un point d'appui devint une forme de quête pour ménager cette monture si mal ferrée. Une jardinière de fleurs, un rebord de fenêtre, un nez de marche, un trottoir furent ainsi des bouées de secours pour redonner un peu de dignité à mes godillots.

Je dois à la vérité de reconnaître qu'il en allait tout autrement avec les terribles et interminables lacets de mes chaussures à crampons qui n'en finissaient jamais de tailler leur propre route, me débordant par la périphérie. Il me fallait prestement abandonner la partie pour renouer un contact avec le sol qui était alors gravement menacé. Que de fois j'ai maudit ces parenthèses durant le match qui interféraient grandement à ma vigilance !

Ce fut l'époque où je m'interrogeais sur cette malédiction qui ne touchait que votre serviteur. Le lacet plat en était-il la cause ? Je le troquais contre le rond qui pareillement jouait les filles de l'air. Je pensais alors que la matière en était la cause, puis la couleur, trouvant stupidement que les blancs quoique plus salissants, tenaient davantage le nouage.

Je finissais toujours par avoir une traîne à mes pieds, un fil à la patte avec lequel le gadin me pendait au nez. Terrible déchéance pour celui qui se pense adulte, qui espère marcher la tête haute et doit à longueur de temps, baisser les yeux pour surveiller l'inéluctable instant de la rupture. L'humiliation atteignant son comble quand, allant à rebrousse chemin de celui de Compostelle, je devais une fois encore mettre genou à terre pour renouer le dialogue avec moi-même.

Les véritables pèlerins s'interrogeant sur la pénitence de celui qui allait à rebours de cette vague incessante de porteurs de coquille. Ne pas faire comme tout le monde commençait donc par laisser se défaire spontanément des lacets par quelques étranges diableries. Depuis, j'ai trouvé la lumière, il me faut inverser mon geste, retrouver le droit chemin, celui des droitiers qui ne font rien à l'envers. Je crains hélas de n'y arriver jamais.

À contre-sens.