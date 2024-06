La fabuleuse aventure de Nausicaa

C'est elle qui vous mènera en bateau.

Fille d'Alcinoos et d'Arété, la belle Nausicaa avait grandi au bord d'une rivière, le regard toujours tourné vers celle-ci. Elle était fascinée par les animaux qui s'y mouvaient avec grâce et facilité tandis qu'elle et les autres humains se trouvaient en difficulté dans les flots. Eux devaient se contenter de patauger maladroitement le long de la rive en prenant bien garde de ne pas aller trop loin.

Traverser leur était impossible, personne n'avait encore maîtrisé l'art complexe de la nage, ce que faisaient nombre des espèces qui entouraient la rivière. Si tous ces contemporains regardaient ce tumultueux ruban d'eau mouvante avec crainte, peur et superstition, Nausicaa quant à elle, espérait bien un jour en être maîtresse.

Chez elle, c'était devenu une véritable obsession, le but de ses constantes observations de ce qui passait sur la rivière. Elle entendait la dompter tout en ayant la conviction que c'est grâce à ce qu'elle en pouvait voir qu'elle parviendrait à ses fins. C'est ainsi que pas à pas, d'échecs en petits progrès elle parvint à ses fins. Laissez-moi donc vous narrer la fabuleuse épopée de la Belle.

C'est un jour de grande colère de sa rivière alors que les flots avaient brusquement gonflé qu'elle vit un arbre imposant, arraché par la puissance de la crue, flotter au milieu du courant. Elle remarqua qu'un oiseau s'y était posé et se laissait porter sans le moindre effort. L'idée était là, il suffisait pour elle d'entendre le retour à plus de calme.

Elle fit couper un arbre au tronc élancé et prudemment décida de l'enfourcher une fois qu'il fut mis à l'eau. Elle avait pris ses précautions en se liant le torse d'une corde dont l'autre extrémité était tenue sur la rive par quelques comparses, curieux de voir cette folle entreprise. Rapidement, chacun put se rendre compte que la mise à l'eau et la stabilité de la chose se trouvaient entravées par les branchages.

L'arbre fut tiré sur la berge pour l'essarter, le dénuder totalement afin qu'il n'en reste qu'un long tronc plus ou moins régulier. Telle une Amazone, Nausicaa, à califourchon, s'engagea le cœur battant dans l'aventure. Après les premières émotions, filant au rythme du courant, elle eut bien des frayeurs tant sa position était délicate et instable sur sa monture. Devinant qu'elle allait finir par avoir des ennuis, elle sauta dans l'eau afin qu'on la ramène à terre, laissant filer son premier modèle.

L'idée lui semblait bonne, ne restait plus qu'à la creuser un peu plus pour s'accorder du confort. Elle en était là de ses réflexions quand elle leva les yeux, attirée par le bruit d'un oiseau percutant de son bec un tronc d'arbre. Le pic-vert lui conseillait manifestement d'évider un tronc afin de s'y sentir mieux pour sa seconde tentative.

Elle sollicita des camarades, toujours prompts à rendre service à celle dont chacun était secrètement amoureux. Un arbre fut abattu, étêté et ébranché avant que d'être patiemment évidé afin d'en faire un réceptacle agréable. Il n'avait pas été choisi trop grand mais assez ventru pour faciliter la tâche.

Le nouveau prototype fut mis à l'eau avec Nausicaa majestueusement assise en son milieu. Elle se laissa pousser et fila plus aisément sur les flots que la fois précédente. Hélas, sa monture n'en faisait qu'à sa tête, allant au gré de ses envies sans qu’elle ne pût en rien infléchir son trajet. Il manquait certainement un dispositif pour parvenir à maîtriser la chose. Une fois encore, alors qu'elle s'éloignait par trop de son petit village, elle se jeta à l'eau et fut ramenée au bord par ses soupirants.

De cette nouvelle tentative, elle songea qu'il fallait apporter des solutions extérieures pour non seulement guider le tronc flottant mais plus encore, tenter de revenir sur ses pas. Les cygnes et les oies parvenaient bien à flotter dans les deux sens de la rivière. Loin de penser qu'il y avait magie là dessous, elle s'empara d'un spécimen pour comprendre ce mystère. Les pattes palmées ! Voilà le secret de ce pouvoir merveilleux. Elle devait pousser sa réflexion en ce sens.

C'est alors que non loin de son poste d'observation elle vit une vieille femme qui voulait laver une peau fraîchement dépecée. Le bord était encombré de feuilles mortes, d'herbes flottantes emprisonnées dans des algues filamenteuses. La femme prit alors une brassée de genêts pour écarter tout ça, répétant à plusieurs reprises son geste. C'était là la bonne solution !

Nausicaa demanda qu'on lui fît une perche en bois prolongée par un vaste éventail en osier sur lequel elle fit fixer une peau tendue. Si l'idée était excellente sa réalisation s'avéra beaucoup plus complexe. L'éventail ne résistant pas à la pression de l'eau, il fallut assurer une fixation efficace. Le manche cédant ensuite lors de la manœuvre, il convint de choisir une essence plus robuste et néanmoins souple. Enfin, la bonne alchimie fut trouvée tandis qu'un nouveau tronc avait été évidé.

Une troisième tentative eut lieu. Cette expérience se montra plus satisfaisante dans un sens. La belle parvenant à influer sur le trajet de son embarcation. Hélas quand elle tenta de revenir à son point de départ, luttant contre le courant, ses efforts se montrèrent vains. Elle parvenait tout juste à stabiliser quelques instants ce que tout le monde désormais appelait sa « naute » en référence à son joli prénom.

Nausicaa parvint cette fois à s'approcher seule de la berge sans avoir à se jeter à l'eau. Il y avait là un progrès considérable même si elle se sentait impuissante à revenir sur ses pas, seule dans sa naute. C'est l'empressement d'un de ses camarades à venir à sa rencontre pour récupérer l'embarcation qui lui mit la puce d'eau à l'oreille, à deux ce serait mieux.

Elle demanda alors la fabrication d'une nouvelle pelle pour se lancer dans la prochaine tentative avec ce charmant Ulysse qui a pour elle tant de prévenance. Vous imaginerez aisément la fierté du jeune homme qui venait d'être ainsi choisi parmi tous les autres soupirants. La belle n'avait du reste pas fait un mauvais choix puisqu'il était le plus fort de tous.

Ils montèrent à nouveau dans leur frêle esquif et parvenant petit à petit à coordonner leurs mouvements dans l'eau, ils réussirent à remonter un peu le courant. L'effort cependant était trop violent pour revenir véritablement au point de départ. Mais la piste était bonne. Prolongeant sa démarche plus avant, Nausicaa se dit qu'unir leurs forces avaient montré bien des points positifs et qu'il convenait d'en tirer une leçon.

C'est alors qu'elle remarqua que sa meilleure amie flanquée de son fiancé se lançaient eux aussi dans l'aventure. Plutôt que de s'en montrer contrarié, elle alla vers eux pour leur suggérer d'unir leurs efforts et ensuite, si le succès était au bout d'en profiter pour célébrer conjointement leurs noces. Son idée était de réunir les deux troncs évidés par deux attaches constituées de branches solides. La première pirogue à deux coques venait de voir le jour.

Ce fut un succès éclatant. Les deux couples, chacun sur son monoxyde, par la puissance de leur réunion parvinrent à maîtriser le courant. Ils avaient trouvé là un moyen de dompter la rivière, de parvenir à voguer dans les deux sens. Par la suite, une peau tendue sur les deux bras qui les réunissaient permit de transporter des produits ou des matériaux. Grâce à Nausicaa, le commerce fluvial allait naître tandis que d'autres se mirent en quête de toujours plus innover pour que les nautes contribuent au développement de l'humanité.