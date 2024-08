La musique réveillerait les morts ?

En effet, la formule habituelle affirme qu’elle "adoucit les mœurs", mais selon de nombreux chercheurs, elle ferait beaucoup mieux que ça…

La musicothérapie est éclairante à ce sujet, elle nous affirme que la musique peut aussi guérir, en permettant de rétablir les canaux de communication avec nous même... lien

Est-ce bien la musique qui a fait tomber les murs de Jéricho ?...la Bible l’affirme…

« vous ferez 7 fois le tour de la ville, à raison d’un tour par jour, et le 7ème jour, les prêtres porteront devant l’Arche, 7 trompettes faites dans des cornes de béliers...et les prêtres sonneront des trompettes. Quand le son de la trompette sera plus long et plus saccadé, et qu’il résonnera à vos oreilles, tout le peuple poussera une clameur, et les murs de la ville s’écrouleront... ». lien

voilà pour la légende…

En tout cas, Michel Sardou y croyait, lui qui voulait aimer à faire tomber les murs de Jéricho, ou de Jean-Jacques Goldman qui voulait aller jusqu’au bout de ses rêves « s’il faut briser des murs en soufflant dans des trompettes »…

D’autres cherchent d’autres réponses, affirmant que ce seraient le piétinement des pas des soldats, marchant pendant 7 jours autour de la ville...s’ajoutant aux vibrations produites par les trompettes, qui seraient les responsables...lien

On sait en effet que la fréquence de résonance de soldats marchant au pas sur un pont pourrait le faire s’effondrer, ainsi que cela s’est produit un certain 12 avril 1831 à Broughton. lien

Et ce n’est pas un cas isolé...cela s’est produit à Angers, ainsi qu’à Saint Petersbourg. Lien

l’épisode d’Angers a servi d’exemple, puisque depuis, il est interdit à une armée de marcher au pas sur un pont.

D’après les calculs du mathématicien Steve Strogatz, il suffirait de 160 piétons marchant au pas sur un pont pour le faire osciller. lien

mais revenons à la musique...

vous connaissez probablement les canons de Pachelbel ?… lien

...mais ce que l’on sait moins c’est que cette musique comporte un secret…

Le musicologue Michel Gautier, qui avait bien retenu la leçon de Nikola Tesla : « si vous voulez connaître le secret de l’univers, pensez en terme de fréquence et de vibrations », s’était passionné au sujet de l’influence de la musique sur les animaux, et les végétaux…

il a constaté que l’écoute régulière, 2 heures par jour, de créations de Beethoven rendait les vaches de l’exploitation agricole de son père plus productives.

Il découvre aussi l’importance de la fréquence de 432 Hz sur les plantes, ainsi que sur les humains, et il affirme que la musique, réglée à cette fréquence, peut affecter la santé physique, mais aussi morale des êtres humains.

Pour lui, chaque note correspond à un organe de notre corps, et que la musique, de par la fréquence qu’elle génère, est donc en mesure de « nourrir » certains de nos acides aminés primordiaux. lien

À ce sujet, il cite donc les fameux Canons de Pachelbel qui activeraient nos 8 acides aminés indispensables et permettent entre autres de réguler le métabolisme tout en opérant comme facteur anti-stress.

À contrario il est convaincu que certains morceaux de musique produiraient l’effet inverse en activant différentes hormones associées à celles de la dépression. lien

Il n’est pas le seul, l’auteur et conférencier Jean-Pierre Marrigues, dans un livre à paraître début septembre, « conscience 5D », est sur le même concept.

Il affirme « on peut tuer, faire végéter, rendre florissant, en fonction des types de musique que l’on écoute... ».

Il écrit : nous avons 7 centres énergétiques qui sont reliés aux 7 notes...do, re, mi, etc...et ces 7 notes correspondent à un organe, chacun ayant sa propre fréquence...mais aussi, chaque acide aminé a aussi sa propre fréquence, et il cite également les canons de Pachelbel.

Il affirme : « ce morceau là, écoutez le tous les jours, il nourrit vos 8 acides aminés essentiels, il est conçu de 8 tonalités qui correspondent aux 8 acides aminés (…) c’est un puissant anti-stress et il a la particularité de réguler votre métabolisme…). lien

L’auteur-compositeur (de la célèbre Javanaise, et de la chanson de Prévert, entre autres) et pianiste André Manoukian semble être sur la même longueur d’onde, et dans un livre récent, « les pouvoirs extraordinaires de la musique » (éd. Harper Collins. mars 2024) il affirme que « le son a une dimension charnelle qui peut guérir les corps de tous les maux »...pour écrire ça, il s’appuie sur les expériences de Pythagore, et du docteur Alfred Tomatis qui décrivent les effets concrets de la musique sur le monde.

Ce dernier a mis au point une méthode de stimulation neurosensorielle par l’écoute, afin de développer les facultés motrices, émotionnelles et cognitives. lien

On peut aussi remarquer que cette musique de Pachelbel apparemment simple, voire simpliste, a inspiré, peut-être involontairement, certains chanteurs…

écoutez à la suite « l’aigle noir » de Barbara, après avoir écouté les canons, et vous serez peut-être étonnés...et Barbara n’est pas la seule dans ce cas, on peut évoquer autant les Frères Jacques, dans « la lune est morte », que Claude François dans son « Pardon », ou même « comme d’habitude », en passant par Demis Roussos…

Un internaute taquin est allé jusqu’à découvrir 28 artistes qui se sont plus ou moins inspirés, avec plus ou moins de bonheur, des fameux canons...lien

Le compositeur Alex Mills s’est fendu d’un article afin d’expliquer comment la musique peut améliorer notre humeur, réduire notre stress, améliorer nos capacités cognitives, améliorer notre mémoire, voire augmenter notre motivation...lien

L’internaute Lana Hashem, dans un article traitant du pouvoir de guérison de la musique, affirmait que la musicothérapie faisait des merveilles sur les patients atteints d’Alzheimer, qu’elle permettait de contrôler la pression artérielle, et résoudre les problèmes cardiaques, et que l’étude d’un instrument stimulait le développement cérébral...lien

S’il faut en croire Alexandra Bresson, s’exprimant dans les colonnes de « santé magazine », des chercheurs de l’université de Drexel affirment que la création artistique, notamment musicale, permettrait de réduire la présence d’hormones liées au stress dans le corps...lien

Le psychologue Stefan Kölsch, de l’université de Bergen, dans son livre, « les bonnes ondes », (Robert Laffont, éd) évoque lui aussi le pouvoir de guérison par la musique...lien

Un documentaire, produit par ARTE, « les super pouvoirs de la musique », de Jacques Mitsch, Laurent Misrahi et Alexandre Martinez, démontre l’impact incroyable de la musique sur notre cerveau, à chaque étape de notre vie, du fœtus jusqu’à la fin : elle serait un antidote contre le stress, la douleur, les pertes de mémoire, et favoriserait l’apprentissage du langage. Lien

Tout le monde ne partage pas ces convictions, et l’AFP factuel affirme même que tout ça n’est pas très sérieux...lien

Pourtant, comme dit mon vieil ami africain : « Quand la musique change, la danse change aussi ».

