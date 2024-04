La nouvelle vague

Emportée par la houle.

Elle attend son heure, loin de la plage, perdue encore dans cette ligne d'horizon qui lui donne du vague à l'âme. Elle se sent pour l'heure, anonyme et insipide, noyée dans cette immensité qui ne la distingue nullement de ses consœurs. Sait-elle précisément du reste quel sera son destin ? S'imagine-t-elle dans cette platitude parsemée de misérables moutons qu'elle se gonflera d'importance pour finir par faire le gros dos ?

Avec ses voisines, gouttes d'eau salées, elle ne perçoit pas encore la puissance qui peut émaner de leur union. Elle se laisse ballotter au gré du vent, des courants, des fantaisies du relief quand elle s'approche des côtés. Elle se contente de suivre le mouvement, acceptant les humeurs d'une météorologie qui la fera passer de mer d'huile à furieuse et colérique.

Elle s'amuse un temps de semer la panique parmi ces plaisanciers qui viennent lui chatouiller le dos. Elle les berce ou les secoue, aime à leur rendre la vie dure jusqu'à les faire déborder du mal d'elle. Elle prend son mal en patience durant la pétole, guettant l'occasion de faire la Une avec une tempête de tous les diables pour une course au large.

Mais rien ne vaut de venir chatouiller les arpions de tous ceux qui se prélassent sur le sable. Elle ne rêve que de les surprendre, de venir mouiller leurs serviettes, de faucher les téméraires qui se trempent les pieds, d'emporter au large ceux qui se pensent plus fort que les éléments. Ces espiègleries aqueuses l'amusent même si rien ne vaut pour elle que d'être celle qui va emporter sur sa crête rebondie, le plus grand nombre de surfeurs.

Car elle se rêve nouvelle vague. Celle qui va relayer au rang de vaguelettes celles qui se contenteront de n'être qu'un modeste flux ou reflux inoffensif. Elle veut se démarquer, profiter de la houle pour impressionner la foule. Elle sait les regards braqués sur elle, elle entend offrir un spectacle supérieur à toutes ses congénères.

Elle s'y prépare, regroupe ses forces, se gonfle et s'agite, roule des muscles, bande toute son énergie pour surprendre tout son monde dans un déferlement d'eau et d'écume, dans un vacarme d'enfer, dans une débauche d'énergie qui fera d'elle, la reine des vagues, celle qui sera rouleau, tube, creux et déferlante.

Son heure de gloire arrive. Elle approche du rivage avec une conviction extrême. Elle entend briser les châteaux de sable, emporter pelles et râteaux, bousculer les surfeurs débutants et ceux qui pataugent benoîtement. Elle veut marquer les esprits, se montrer supérieure à toutes ses copines. La nouvelle vague entend effacer toutes les autres, prendre la tête du hit-parade de ses pareilles.

Elle gronde, roule, hurle, mugit. Elle déferle, se pare d'écume, elle balaie tout sur son passage pour finir par exploser misérablement sur cette rive qui la réduit à n'être que misérable langue d'eau. Elle se venge en reprenant de la vigueur pour s'en retourner au large en tentant d'emporter ceux qu'elle a fait culbuter.

De retour au large, elle pense, elle espère, elle souhaite faire mieux la prochaine fois. Elle doit retenir les leçons de sa piètre prestation. Elle n'a pas su choisir son heure, il lui faudra à la fois regarder les horaires des marées, leur coefficient et surtout choisir un relief qui la mettra en valeur. Elle songe à des territoires exotiques et lointains. Après tout, les voyages forment la genèse des déferlantes à venir. Et pourquoi pas attendre un petit coup de pouce des circonstances : un bon tremblement de terre, une éruption volcanique sous-marine, une explosion nucléaire pour se faire Tsunami destructeur. C'est là le rêve de toutes les vagues qui se respectent.

Tableaux de HOKUSAI

