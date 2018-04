La taille ne fait pas tout

Décidément l’ex petit président n’en finit jamais de faire parler de lui.

Alors qu’il est en pleine tourmente judiciaire, tentant de faire porter le chapeau à ses deux collaborateurs, on apprend, de source bien informée, qu’il a décidé de gagner quelques centimètres.

Il y eut, il y a quelques années, des signes qui auraient pu mettre la puce à l’oreille des français, lorsque, lors d’une conversation apparemment anodine, Sarközi avait disserté sur le physique de celui qui venait de le recevoir, le président géorgien Mikheil Saakachvili : « il a grossi et il se teint les cheveux, il a pris un coup de vieux (...) la chirurgie esthétique, c’est bien quand on a une infirmité, ou un gros défaut, sinon, c’est dangereux »...dans l’avion ou se tenait cette conversation passionnante, personne ne pipait mot, songeant à Carla Bruni, qui est, si l’on en croit le livre de Justine Lévy, « rien de grave », (stock éditeur-2004), une adepte de la chirurgie esthétique. lien

Chacun sait combien l’ex-conducator de la république française était gêné par sa petite taille, tant on l’a vu se dresser sur la pointe des pieds pour paraitre plus grand, porter des talonnettes, ou glisser un support sous ses pieds lors de prises de parole. lien

Pour revenir à la stratégie talonnette, ajoutons que des artisans astucieux ont doublé la possibilité de grandir, car outre la talonnette visible, il peut y avoir une semelle intérieure qui ajoute quelques centimètres de plus.

L’hebdo Paris Match est allé encore plus loin en trafiquant une photo dans laquelle, bras dessus, bras dessous, marchant sur la plage, il apparait aussi grand que sa compagne.

Même si aujourd’hui, il affirme, droit dans ses bottes, qu’il renonce à la politique, qui peut le croire vraiment ?

Pas étonnant dès lors, qu’à l’instar de Hollande qui s’était imposé une sévère cure d’amaigrissement peu avant l’élection de 2012, que Sarközi ne songe sérieusement à gagner quelques centimètres sur ceux que la nature lui a donné.

De sources bien informées, on apprend qu’il a consulté un cabinet d’experts en esthétique anglais, qui, grâce à une opération complexe, mais possible, pourrait lui faire gagner quelques centimètres.

A ce jour, il mesure 1,66 m, soit 4 cm de moins que celui qui l’a battu en 2012, et il semble décidé à gagner 6 ou 7 cm, ce qui rendrait la comparaison moins gênante d’avec sa compagne qui elle, affiche un bon mètre soixante-quinze.

Et puis, il a certainement en mémoire le fait que Napoléon mesurait 1,69 m...,et qu’il n’y a pas de raison qu’il ne puisse au moins le dépasser.

Il en est même arrivé au point de tricher sur sa biographie.

En effet, interrogé par un hebdomadaire, lequel s’était adressé au Ministère de l’Intérieur, la place Beauvau avait répondu sans ambages qu’il mesurait 1,70 m. lien

Mais où en est la science à ce jour ?

Dans les années 50, le Professeur Gavvril Abramovich Llizarov avait fait une découverte qui a révolutionné l’orthopédie : en sectionnant méticuleusement un os, ce dernier se remettait naturellement à pousser, phénomène appelé « distraction osseuse par régénération ».

En effet, cette opération consistant en coupant l’os en deux de façon chirurgicale permet de l’allonger progressivement millimètre par millimètre, grâce à un instrument métallique, un fixateur externe, jusqu’à ce que l’os se reforme naturellement.

Depuis la méthode a évolué, mais le principe reste le même et il permet de faire gagner au patient quelques précieux centimètres.

En effet, depuis quelques années, les chirurgiens utilisent un dispositif invisible. Un clou implanté à l’intérieur même de l’os à rallonger, le patient commandant lui-même l’allongement grâce à une télécommande externe, permettant de gagner en moyenne un centimètre par mois. lien

On ne sait pas quand l’opération sera programmée, un élément de réponse est sur ce lien, mais ce qui est sûr, c’est que les diverses péripéties judiciaires qui l’ont atteint récemment ne l’ont pas grandi.

A ce sujet, et plus sérieusement, après la 1ère mise en examen du 21 mars, en voici une seconde, puisque l’ex-président vient d’être renvoyé en correctionnelle dans l’affaire dite des écoutes, pour corruption et trafic d’influence, les juges ayant « mis en évidence des charges lourdes et concordantes à l’encontre de MM. Azibert, Herzog, et Sarközi », les deux premiers étant poursuivis pour « violation du secret professionnel ». lien

Car comme dit mon vieil ami africain : « les fleurs du mensonge ne donnent pas de fruits ».

Le dessin illustrant l’article est de mango brothers

Merci aux internautes pour leur aide précieuse.

Olivier Cabanel

