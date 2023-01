La tête à l’envers

@olivier cabanel

« oui, et hélas, y a pas que l’hôpital, je crois que toute la france est dans le rouge ! »

A souhaiter qu’elle ne finissent pas dans le rouge « sang », la situation n’aura jamais été aussi explosive, et dans un climat délétère comme jamais moi je n’ai connu !!!

Pour revenir à l’hôpital, on est en droit de se demander où va donc tout cet argent des prélèvements sociaux ??? Plus on en donne et plus il en manque...le panier percé ? J’espère que nos frégates et nos sous-marins(si les hélices sont en état), ne sont pas dans le même état !!!

7ème puissance mondiale il paraît !!!

...Et dire que bon nombre de Français ont signé un deuxième mandat pour ce malade mental, tout cela parce que la diablesse nous emmènerait dans le mur !?!?!? Mais le mur on l’a déjà pris en pleine gueule de 2017 à 2022...

Alors pour oublier le temps de la lecture, la bêtise crasse des Françouilles à petite cervelle, j’avoue que vos mots m’ont bien amusée, merci