La tournée bretonne

Nicole de Brest

Elle les avait invité comme elle aime rencontrer ces drôles de gens qui se lancent dans l’aventure de l’écriture. Sa maison est pleine de livres dédicacés, de fous ayant parcourus le monde à pied pour en tirer le substrat d’un confession publique. Elle raconte ses voyageurs qui sont venus déposés chez elle ce parfum d’exotisme dont elle nourrit son existence.

Pour l’heure, son compagnon est un garçon du même tonneau, vendeur de ses ouvrages sur les marchés ; polars, récit de voyage, son Julien a fait le choix de vivre de sa plume en se faisant colporteur de ses bouquins dans des endroits insolites, loin des librairies et des rayons culturels. Édité à conte d’auteur, c’est en arpentant les foires et les places de village, les super-marché et les maisons de la presse qu’il tire son revenu. Un représentant de commerce livresque en somme qui ne sera pas là pour les rencontrer.

Immédiatement le courant est passé, elle voulait leurs livres afin qu’ils viennent compléter sa curieuse collection, les auteurs en quête d’un hébergement, d’un havre de paix et de quiétude. Elle ne les écoute pas toujours, elle se raconte, évoquant tous ceux qui sont passés dans sa vie. Plus elle parle et plus ils devinent en elle, une envie inassouvie de prendre la plume pour voler de ses propres ailes. Son appétit d’auteurs n’est qu’une gourmandise de substitution.

Ils se retrouvent tous trois devant un plateau de fruit de mer. Il n’est pas envisageable de passer par la Bretagne sans en pincer pour le crabe, sans avaler goulument quelques huîtres, sans étaler du beurre salé sur une tranche de pain pour accompagner une langoustine ou bien des crevettes. Les brulots seront réservés au touriste, ce ligérien qui seul doit être capable de trouver un saveur à ce met caoutchouteux. Pourtant il leur a choisi un vin de Loire pour compléter à merveille les trésors de l’Océan. Il s’amuse qu’on puisse ainsi le ravaler au statut de gogo !

Puis ils rentrent afin que puisse se dérouler ce qui sera le point d’orgue de leur rencontre, le grand numéro, celui que Nicole doit jouer à tous ses hôtes quand elle fait véritablement œuvre littéraire. Elle sort ses cartes de tarot, toute une série de jeux différents qu’elle va mettre en action pour dire la bonne aventure à son amie bretonne. À chaque nouveau jeu, un nouveau rituel, une répartition différentes sur le tapis des cartes que la patiente tire au hasard d’une main gauche porteuse de sa destiné.

Une heure durant, les différents jeux seront prétextes à une épopée magnifique, une histoire d’amour qui se noue dans l’incertitude des aléas de la vie, surmontant les doutes, les tracas du passé qui tardent à se régler, les interrogations présentes qui demandent à être éclaircies. Nicole parle, émet des hypothèses, prend délibérément partie, interfère dans le jeu en glissant ses propres sentiments. Elle multiplie les apartés, livre sa propre histoire, glisse celles d’autres clients qui lui doivent tant.

Le chroniqueur se trouve bien malgré lui emporté par ce tourbillon émotionnel. Il est convoqué par la diseuse de bonne aventure qui a sans aucun doute de la sympathie pour le collègue de sa cliente d’un soir. La cartomancienne rêve d’une grande saga, elle écrit devant eux un roman tumultueux où les couples se défont, les vies se dissolvent dans le désir ardent de vivre pleinement des choix magnifiques dans la conviction que le hasard est en toutes circonstances le maître du jeu.

Que restera-t-il de ses conseils, de ses recommandations, des voies entre-ouvertes et des menaces à peine voilée ? Ils ne le savent ? Les mots d’une destinée sorti de quelques cartes éparses résonneront pourtant longtemps dans leurs têtes. Au petit déjeuner, les propos échangés autour du far breton et des crêpes reviennent forcement sur les prophéties de la veille. Nicole reste persuadé que sa nouvelle amie doive interroger ceux qui sont partis, qui ont quitté cette vallée de larme pour la guider sur sa nouvelle route.

Curieuse rencontre que celle de cette dame qui trouve dans les cartes l’occasion de rêver le destin des autres, de le façonner parfois à la couleur de ses convictions, de sa propre manière de vivre. Elle est libre, émancipée, libertine sans doute, dénuée de tout complexe, allant toujours vers de nouvelles aventures pour donner à sa vie une allure d’épopée intime. Ils sont troublés par ce personnage qui semble tout droit sorti de leur roman, ils prennent plaisir à la laisser parler ainsi …

La journée continuera vers d’autres aventures qu’ils ne manqueront pas de vous narrer. La Bretagne s’est habillée de gris et de brume, de crachin et de grand vent. Ils n’iront pas baguenauder sur la côte mais chercheront à découvrir l’âme de ce pays.

Cartemancièrement sienne.