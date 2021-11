La vie en couleur

ARCHE DE NOE comme A.D.N. l’ARC est partout. Mois du sagittaire : le centaure et l’ARCHER. A mon pêcheur et oiseleur de père. IL aimait les deux. Bon ! la première fois qu’il me deamnda d’accrocher un asticot, je pris du recul... après on s’habitue. Les aurores avec papa.. Bon, j’aurais préféré des truites que des CARPES. Etait-ce pour me faire comprendre que mes ancêtres étaient juifs. La gefildefisch. Le gefilte fish (hébreu : דג ממולא ou yiddish : געפילטע פיש) est appelé « carpe farcie » en français, bien qu’il soit parfois préparé avec d’autres poissons plus nobles, du brochet ou du colin par exemple. C’est un plat emblématique de la cuisine ashkénaze. CARPE DIEM...