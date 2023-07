Le 100ème singe une histoire que l’on pourrait narrer à l’envers avec comme exemple Agoravox

En ce moment notre cher ami journaliste citoyen Jean Dug propose en modération un énième article sur l’amélioration d’agoravox en rappelant que dans une lointaine époque certains articles dépassaient les 500.000 vues

Comme par exemple un article de Carlo Revelli sur le 11 septembre 2001 remis en cause par un film loose change. Article paru le 20 mars 2006 avec 526 réactions et 563.128 vues mazette !

Puis fergougousse et Grounichou sont arrivés, imités par ragoutoutou et rosedesmarais et plein d’autres

Et vite, très vite pratiquement plus aucun singe ne savait laver non écrire un article à plus de CENT mille vues, étrange non ?